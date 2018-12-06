У правящей партии Германии новый лидер

Новым лидером правящей партии Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее избрали на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС), который прошел 7 декабря в Гамбурге. Об этом сообщает RTVI .



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Аннегрет Крамп-Каррнбауэр называли фаворитом этих выборов. Конкуренцию ей составляли бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Однако первом туре голосования Крамп-Карренбауэр не смогла набрать необходимых 50% голосов. Ее поддержали 450 делегатов и 1001, 392 голоса отдали за Мерца и 157 — за Шпана. Во втором туре она победила с минимальным перевесом.

Как сообщает «Немецкая волна», чтобы обеспечить полную конфиденциальность голосования, в этот раз всем делегатам раздали специальные картонные наборы, которые при раскрытии превращаются в индивидуальную избирательную кабинку, защищенную от посторонних глаз.