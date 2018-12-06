Школьники на коленях: почему под Парижем задержали десятки подростков?

Несколько десятков подростков и молодых людей молча стоят на коленях, руки за головой. Вокруг них — вооруженные полицейские в шлемах, со щитами и дубинками. Это видео в четверг, 6 декабря, распространилось по французским социальным сетям, вызвав негодование не только обычных пользователей, но и представителей властей. Сцена была снята в тот же день в Мант-ла-Жоли, небольшом городе в 57 км от Парижа.



Старшеклассники на акции против реформы образования. 6 декабря 2018 года, Марсель, Франция. Фото: Reuters

«Вот, наконец, класс, который хорошо себя ведет», — слышен голос на видео. Подростки, выстроенные рядами, стоят на коленях молча, склонив головы. Сцену снял один из полицейских, который сам выложил ее в интернет, а затем удалил. Ролик к тому времени уже распространила в своем твиттере независимый «Центр мониторинга полицейского насилия» (Observatoire des violences policières). На нем — 153 молодых человека (по другим сведениям — 122), которых полиция задержала несколькими часами раньше. Им вменялись агрессивные действия в отношении полицейских. Во время школьных волнений основным местом действия в департаменте стала территория вокруг двух местных лицеев. Школьники, заблокировав лицеи, бросали в представителей сил порядка камнями.

Беспорядки начались за несколько дней до событий, снятых на видео. Так 4 декабря полицейских также забрасывали камнями, школьники жгли мусорные баки, а полиция применила слезоточивый газ. Как свидетельствует на страницах Le Monde один из жителей города, «около 200 молодых людей накинулись на полицейских, забрасывая их камнями». Тьерри Лоран, директор кабинета префекта полиции департамента Ивелин, где находится Мант-ла-Жоли, утверждает при этом, что далеко не все нападавшие являлись школьниками, и что полиция применила «всего две-три слезоточивые гранаты, чтобы разогнать толпу». Он подчеркнул, что префект специально просил не применять слезоточивый газ против молодежи, но ситуация становилась критической. Напомним, что французская молодежь заканчивает школу в 18 лет, среди школьников также немало совершеннолетних.

Префект Жан-Жак Бро подчеркнул, что несмотря на шокирующий характер видео, никто из молодых людей не был ранен, к ним не применяли силу. На данный момент полиция также не получила ни одной жалобы от задержанных на грубое обращение. Более того, префектура не стала преследовать наиболее радикально настроенных участников беспорядков, стремясь успокоить ситуацию.

5 декабря волнения нарастали, и перед одним из лицеев, по свидетельствам очевидцев и полиции, собралось около 300 человек. Они построили баррикады, подожгли их и, скрывшись за горящими завалами, забрасывали полицию камнями и брусчаткой. Одновременно, как пишет в своем расследовании Le Monde, небольшая группа молодежи пробралась в квартиры окрестных домов, забрала оттуда газовые баллоны и бросила их в подожженные мусорные баки. В тот же день пятеро молодых людей были задержаны.

В четверг утром мусорные баки начали гореть уже в 9 утра, а затем загорелись два автомобиля на соседней стоянке. В полдень более ста человек были задержаны и помещены под стражу в связи с «участием в групповой подготовке к насильственным действиям», сообщает префектура полиции департамента Ивелин. МВД также сообщает, что 37 задержанных были в балаклавах, и что при них нашли бейсбольные биты и контейнеры со слезоточивым газом. Шокирующие изображения с молодежью, поставленной на колени, полиция объясняет тем, что в связи с большим числом задержанных требовались «специальные меры» охраны порядка.

По информации AFP, около 70 полицейских участвовали в операции в четверг, 6 декабря. Самому младшему из задержанных — 12 лет, самому старшему — 20.

Французские выборные лица, представители левых политических партий выступили с резкой критикой действий полиции, осудив «унижение» школьников. Бывший кандидат на президентских выборах от соцпартии, а ныне лидер движения Génération.s Бенуа Амон назвал изображения «недопустимыми» и «леденящими кровь». В тех же выражениях отозвалась о видео бывший министр, а ныне директор французского отделения крупной международной благотворительной организации Oxfam Сесиль Дюфло. Несмотря на то, что полицейские не применяли к задержанным силу, левые политические силы осуждают правоохранителей за «унижение» школьников и «принуждение их к покорности». Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер тоже назвал видео «шокирующим».

Студенческие и школьные волнения в тот день охватили многие города Франции. Учащиеся требовали отмены многих положений школьной реформы, принятых в истекающем году. Около 300 лицеев не смогли 6 декабря провести уроки. Более 700 старшеклассников были задержаны полицией за поджоги, бросание камней в представителей сил охраны порядка и другие насильственные действия.

В Париже в пятницу, 7 декабря, проходит марш старшеклассников в поддержку школьников Мант-ла-Жоли. В нем приняли участие несколько тысяч человек, сообщает AFP. Среди требований — отставка президента Макрона.