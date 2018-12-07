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«Не любит читать»: экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа. Тот в долгу не остался

08.12.2018 09:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав того недисициплинированным и «не любящим читать» человеком. Трамп в ответ назвал Тиллерсона глупым и ленивым.


Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Тиллерсон, уволенный Трапом с поста госсекретаря, в марте 2018 года, дал интервью телеканалу CBS, в котором описал свою работу в администрации Трампа.

Экс-чиновник, который до назначения госсекретарем был топ-менеджером нефтяной компании Exxon Mobil, в целом редко появляется на телевидении и дает интервью — но в этот раз он не просто дал интервью, но еще и довольно резко высказался о Трампе.

По его словам, президенту очень не хватает дисциплины и любви к чтению. Кроме того, утверждает экс-глава Госдепа, Трамп постоянно пытался предпринимать противоречащие закону действия.

«Мне приходилось говорить ему: «Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но это противозаконно, вы так поступить не можете», — рассказал о годе работы с Трампом экс-госсекретарь.

«Что стало для меня настоящим испытанием, так это то, что придя из корпорации Exxon Mobil, где царил порядок, я оказался на работе у человека, который не любит читать в принципе, и доклады для брифингов тоже не любит читать, он не любит вникать в детали многих вопросов — вместо этого он просто говорит что-то вроде: «Это то, во что я верю», — так Тиллерсон описал работу в кабинете Трампа.

По его мнению, президент в принятии решений полагается на свои инстинкты, а не на факты. Из-за этого Трамп и выглядит импульсивным, хотя и не хочет этого, считает Тиллерсон. «Мы абсолютно разные по стилю, у нас не было общей системы ценностей», — сказал бывший госсекретарь.

«Глуп как булыжник»

Раскритиковал Тиллерсон и то, что основным средством коммуникации Трампа стал его «Твиттер».

«Буду с вами честен: меня очень беспокоит то, что американцам достаточно знать о проблемах так мало. Что они довольны 128 знаками (на самом деле изначально объем сообщения в «Твиттере» был ограничен 140 знаками, в 2017 году его увеличили до 280 символов — Би-би-си)», — сказал он.

При этом сам президент на критику со стороны Тиллерсона ответил именно через «Твиттер». «[Новый госсекретарь] Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественнику Рексу Тиллерсону умственных способностей не хватало. Был глуп, как булыжник, а избавиться от него достаточно быстро я не смог. Он был чертовски ленивым», — написал Трамп.

О своем увольнении Тиллерсон в свое время тоже узнал через микроблог президента. При этом еще в 2016 году, когда Трамп только собирался выдвинуть Тиллерсона на пост госсекретаря, он отзывался о топ-менеджере Exxon Mobil совершенно иначе. «Я выбрал госсекретарём одного из мировых лидеров в области бизнеса, Рекса Тиллерсона», — писал в «Твиттере» Трамп в декабре 2016 года.

Президент нередко публично критикует своих подчиненных. После того как в 2017 году генпрокурор Джефф Сешнс отказался курировать расследование вмешательства России в выборы, так как сам оказался одним из его фигурантов, Трамп его регулярно ругал.

«Он согласился на эту работу и потом сказал: я собираюсь самоустраниться, — негодовал президент. — Что это за человек?»

Впрочем, уволил Сешнса он только в ноябре 2018 года, а нового кандидата на должность генпрокурора выбрал лишь через месяц — в пятницу, 7 декабря. Им стал Уильям Барр, уже работавший генпрокурором при Джордже Буше-старшем.

Сергей Горяшко
Русская служба Би-би-си, Вашингтон

 
 
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Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав того недисициплинированным и «не любящим читать» человеком. Трамп в...
 
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