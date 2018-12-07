ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Японии разрешил использовать в стране иностранную рабочую силу

08.12.2018 09:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Парламент Японии в субботу принял законодательные поправки, которые впервые в послевоенной истории фактически отменили запрет на использование в стране иностранных рабочих. Действие новых поправок, за которые проголосовала правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) страны, вступят в силу с апреля будущего года, когда в стране начнется новый финансовый год.


Фото: Reuters

Разрешения на работу в стране выдают зарубежным высококвалифицированным специалистам только в крайне узком круге областей — например, научным работникам и преподавателям, музыкантам, спортивным тренерам. Использование иностранцев в сфере физического труда в принципе запрещено, хотя в этой области в последнее время и допускались смягчения в виде ограниченного приглашения так называемых стажеров из развивающихся стран.

Теперь правительство намерено ввести новую систему относительно широкого найма рабочих-иммигрантов. Их собираются использовать примерно в 14 секторах экономики, где ощущается нарастающая нехватка рабочих рук. Это, в первую очередь, строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми, судостроение.

Иностранцам с достаточным знанием японского языка предполагается выдавать длительные визы на срок до пяти лет без права привозить свои семьи в Японию. Еще более квалифицированным зарубежным рабочим позволят продлевать визы без ограничения срока, вплоть до получения постоянного вида на жительство. Представители этой категории получат право приглашать в Японию свои семьи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство намерено ввести новую систему относительно широкого найма рабочих-иммигрантов.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Не любит читать»: экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа. Тот в долгу не остался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика