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В Париже 8 декабря закрывают многие магазины, музеи, станции метро, отменяют мероприятия

08.12.2018 11:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Французская столица завершает последние приготовления перед четвертой массовой манифестацией движения «желтые жилеты», добивающегося от правительства снижения налогов, увеличения пенсий и минимальной заработной платы. Столице грозит очередная «черная суббота»: радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь адресуют правительству новые ультиматумы в социальных сетях.


Фото: Reuters

Власти опасаются действий радикалов на улицах Парижа и намерены встретить их заслоном полиции и жандармерии. Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности зданий решено использовать бронеавтомобили.

В последнюю субботу пострадали как полицейские, так и манифестанты. В министерстве внутренних дел республики особенно обеспокоены приготовлениями ультралевых группировок, объявивших в сети настоящую войну властям.

Масштабы неизвестны

В правительственных учреждениях называют предстоящий четвертый акт манифестации «днем высокого риска». Как сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из коренных парижан, столица «готовится к худшему». «Хотелось бы верить, что властям удастся дать отпор действиям радикалов», — сказал он.

В связи с новой манифестацией, масштабы которой пока неизвестны, торговые группы Printemps и Galeries Lafayette решили прервать на этот день работу своих столичных универмагов на бульваре Османн. «Безопасность клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом», — заявили в префектуре полиции, где распорядились о закрытии всех магазинов на Елисейских Полях. «Потери ретейлеров [c 17 ноября] во всей Франции оцениваются в € 1 млрд», — заявил руководитель Федерации розничной торговли Жак Крессель.

Десятки парижских музеев разного калибра объявили о прекращении работы на время субботних манифестаций, в их числе Лувр, галерея Орсе, центр Помпиду, музей Родена, временно не принимает туристов Эйфелева башня. Было отменено несколько концертов и спортивных событий, в том числе четыре матча французской футбольной Лиги 1, а также большой концерт на площади Согласия, который должен был проводиться в субботу и воскресенье в рамках традиционной благотворительной акции «Телетон», посвященной сбору средств на борьбу с наследственными нейромускулярными заболеваниями (в частности с миопатиями). Кроме того, ограничения анонсированы на целом ряде автобусных маршрутов, а также закрыты десятки станций метро.

Мнение экспертов

Специалист в вопросах безопасности, генерал Бертран Кавалье полагает, что силы полиции и жандармерии в сложившихся условиях не имеют возможности более оперативно и решительно восстанавливать порядок. Он указал на сложный состав группы вандалов, действующих на полях основной демонстрации. «Пока вы не отделили хулиганов от „желтых жилетов“, добиться эффективных действий очень трудно, — сказал он. — Даже если увеличить силы, это ничего не даст».

В таком же ключе высказался и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво. «Те, кто присутствует на [мирных] манифестациях, не позволяют полиции производить задержания [агрессивных погромщиков]», — отметил он. Он призвал вообще не выходить на манифестации в Париже, заявив, что авторы призывов идти к Елисейскому дворцу 8 декабря «пытаются использовать движение» и в действительности «хотят свергнуть власть».

Глава МВД страны Кристоф Кастанер напомнил, что стражи порядка будут применять более мобильную тактику, нежели в прошлую субботу, когда значительные силы были сосредоточены на обороне Елисейских Полей. А с учетом присутствия на митингах радикалов власти примут «беспрецедентные меры» безопасности. Однако раскрывать подробности плана действий министр отказался: «Мы не собираемся снабжать разведданными манифестантов», — пояснил он.

Министр юстиции Николь Белубе уклончиво ответила, что предпочитает превентивные решения. Она подтвердила, что накануне очередной «черной субботы» задержано несколько потенциальных зачинщиков беспорядков. В частности, это удалось благодаря тщательному анализу социальных сетей со стороны полиции.

Политическое решение

Официальный представитель партии «Республиканцы» Лоранс Сайе выразила сожаление в связи с тем, что глава государства Эмманюэль Макрон пока не дал развернутой оценки происходящим событиям. С этим согласен и соратник президента, министр сельского хозяйства Дидье Гийом. Он предложил государству откликнуться на настроения на местах, в частности в сельских районах, где считают, что власти не уделяют их проблемам достаточного внимания. Однако, как заявил в пятницу председатель национального собрания Франции Ришар Ферран, президент намерен высказаться по этой теме лишь в начале следующей недели.

Один из координаторов «желтых жилетов» Жаклин Муро сказала журналистам, что это движение «несет в себе семена насилия». Оно привлекает к себе умеренных, но также экстремистов и анархистов. Некоторые из «желтых жилетов», по словам Муро, оказались под влиянием групп, которые хотят сеять хаос в стране, а мирные манифестанты скатились к насилию. Движение, признала она, может выйти из-под контроля самих «желтых жилетов».

Насилие на акциях протеста осудила и глава «Национального объединения», депутат французского парламента Марин Ле Пен, бывшая соперницей Макрона во втором туре президентских выборов в мае прошлого года. Она заявила о приверженности ценностям Пятой республики, созданной генералом де Голлем, и институту президентской власти.

«Критика власти — норма демократии, но ставить сейчас под сомнение наши институты под лозунгом „Шестой Республики“ совершенно неуместно, — отметила Ле Пен в открытом письме своим сторонникам. — Мне кажется, что в те моменты, когда речь идет о гражданском мире, необходимо подтвердить нашу приверженность республиканским ценностям». Ле Пен заявила, что верит в политический выход из кризиса. По ее словам, «такое решение исключает использование силы, которое лишь углубило бы хаос».

 
 
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Столице грозит очередная «черная суббота»: радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь адресуют...
 
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