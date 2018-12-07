Путин рассказал, для чего надо идти во власть

Владимир Путин заявил, что во власть должны идти люди с четкой программой развития страны. Об этом, как сообщает ТАСС , российский президент заявил на съезде «Единой России».



Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент уверен, что кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня.

«Конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий», — сказал Путин.

Он также отметил, что без четкого понимания — что нужно делать и как для развития страны, во власти нечего делать.

«Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что политическое лидерство заключается и в том, чтобы напрямую говорить с людьми.

«Лидерство — не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми — разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время», — сказал Путин.