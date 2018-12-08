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Более 100 пострадавших и тысяча задержанных. В Париже били витрины, жгли машины и вставали на колени

09.12.2018 00:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Сто тридцать шесть человек получили ранения, число задержанных превысило тысячу человек. Таковы итоги четвертой протестной акции «желтых жилетов» в столице Франции, сообщает телеканал BFM TV.


В эту субботу на улицы Парижа вышло 10 тысяч человек. По всей Франции протестовали 125 тысяч «желтых жилетов».

Со стороны протестующих пострадали 118 человек, у полицейских — 17 раненных. И, как отметил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер, это не окончательные цифры.







Во время акции протеста некоторые ее участники опускались на колени, чтобы показать ненасильственный характер своих действий. Однако хватало и таких, кто забрасывал полицию булыжниками и взрывпакетами.



Протестующих «усмиряли» слезоточивым газом. В очагах беспорядков наиболее непокорных оттесняла конная полиция. На улицах можно было увидеть полицейские бронеавтомобили, оснащенные оборудованием для разрушения баррикад. «Мы никогда еще не видели броневиков на наших улицах», — признался корреспонденту ТАСС один из коренных парижан.


Полиция провела сегодня как минимум 1385 арестов и 974 задержания.


Мэр Парижа Анн Идальго написала в Twitter, что столице был нанесен «неизмеримый» ущерб. И это не только сожженные авто и разбитые витрины, отметила мэр. Сотни музеев, магазинов, кафе и ресторанов не были открыты. Во многих районах остановилась культурная, экономическая и общественная жизнь. По международному имиджу Парижа также нанесен удар, указала Идальго.


Протесты, вызванные ростом цен на топливо, начались в разных регионах Франции 17 ноября. Манифестации выливаются в массовые погромы. В ходе протестных акций за последние три недели погибли 4 человека.

Власти Франции в начале декабря пошли на уступки и официально ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на весь 2019 год.


Фото: Reuters

В Елисейском дворце сегодняшние акции протеста не прокомментировали. Как пишет RFI, президент страны Эмманюэль Макрон обещает выступить с обращением в начале рабочей недели.

 
 
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Сто тридцать шесть человек получили ранения, число задержанных превысило тысячу человек. Таковы итоги четвертой протестной акции «желтых жилетов» в столице...
 
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