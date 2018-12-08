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Более 100 пострадавших и тысяча задержанных. В Париже били витрины, жгли машины и вставали на колени
09.12.2018 00:24 — Новости Мира | Tut.by
Сто тридцать шесть человек получили ранения, число задержанных превысило тысячу человек. Таковы итоги четвертой протестной акции «желтых жилетов» в столице Франции, сообщает телеканал
Со стороны протестующих пострадали 118 человек, у полицейских — 17 раненных. И, как отметил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер, это не окончательные цифры.
Во время акции протеста некоторые ее участники опускались на колени, чтобы показать ненасильственный характер своих действий. Однако хватало и таких, кто забрасывал полицию булыжниками и взрывпакетами.
Протестующих «усмиряли» слезоточивым газом. В очагах беспорядков наиболее непокорных оттесняла конная полиция. На улицах можно было увидеть полицейские бронеавтомобили, оснащенные оборудованием для разрушения баррикад. «Мы никогда еще не видели броневиков на наших улицах», —
Полиция провела сегодня как минимум 1385 арестов и 974 задержания.
Мэр Парижа Анн Идальго написала в Twitter, что столице был нанесен «неизмеримый» ущерб. И это не только сожженные авто и разбитые витрины, отметила мэр. Сотни музеев, магазинов, кафе и ресторанов
Протесты, вызванные ростом цен на топливо,
Власти Франции в начале декабря пошли на уступки и официально
В Елисейском дворце сегодняшние акции протеста не прокомментировали. Как пишет
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Более 100 пострадавших и тысяча задержанных. В Париже били витрины, жгли машины и вставали на колени
Сто тридцать шесть человек получили ранения, число задержанных превысило тысячу человек. Таковы итоги четвертой протестной акции «желтых жилетов» в столице...
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