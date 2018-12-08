Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы

Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний. Тегеран произвел по меньшей мере семь запусков баллистических ракет средней дальности и пять запусков баллистических ракет ближней дальности и крылатых ракет. Согласно данным источников Die Welt, речь идет о как минимум трех испытаниях ракеты средней дальности «Шахаб-3», чей радиус полета позволяет нанести удар по странам на юго-востоке ЕС. Также Тегеран испытал новейшую ракету средней дальности «Хоррамшахр» и крылатую ракету «Киам-1».

В 2017 году было известно лишь о пяти испытаниях ракет средней и малой дальности, из чего следует, что число запусков увеличилось в два раза.

Об испытаниях ракеты «Хоррамшахр» стало известно в сентябре 2017 года, когда об этом объявила иранская телерадиовещательная компания IRIB, опубликовавшая кадры запуска. Дальность ракеты, способной нести несколько боеголовок, составляет 2 тыс. км. На ее демонстрации во время парада в Тегеране присутствовал лидер страны Хасан Роухани и высшее военное руководство.

Die Welt отмечает, что пуски ракет Иран совмещает с участием в боевых действиях в Сирии. Это позволяет отрабатывать нанесение ударов по различным целям. Так, из пяти запусков баллистической ракеты малой дальности «Зульфикар» («Фатех-110») два производились по объектам сирийских боевиков. Данные Die Welt подтверждаются сообщения иранского государственного агентства Fars. В начале октября оно сообщало , что ракета «Зульфикар» была выпущена по местоположению организаторов теракта на военном параде в иранском Ахвазе, произошедшего 22 сентября. Ответственность за атаку тогда взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Тегерану удалось найти организаторов теракта в Сирии, после чего по ним с территории Ирана была выпущена баллистическая ракета, пролетевшая порядка 750 км перед тем, как поразить цель.

Обвинения в продолжении ракетно-ядерной программы стали поводом для выхода США из иранской «ядерной сделки» в мае этого года. 5 ноября в отношении Ирана было возобновлено действие санкций Соединенных Штатов, направленных на ограничение экспорта иранской нефти. «Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — заявлял в начале ноября Дональд Трамп.

В то же время официальный Тегеран утверждает, что ракетные испытания не нарушают резолюции СОвбеза ООН и носят исключительно оборонительный характер. «Никакая резолюция Совета Безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — ответил на обвинения Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.