ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы

09.12.2018 10:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний. Тегеран произвел по меньшей мере семь запусков баллистических ракет средней дальности и пять запусков баллистических ракет ближней дальности и крылатых ракет. Согласно данным источников Die Welt, речь идет о как минимум трех испытаниях ракеты средней дальности «Шахаб-3», чей радиус полета позволяет нанести удар по странам на юго-востоке ЕС. Также Тегеран испытал новейшую ракету средней дальности «Хоррамшахр» и крылатую ракету «Киам-1».

В 2017 году было известно лишь о пяти испытаниях ракет средней и малой дальности, из чего следует, что число запусков увеличилось в два раза.

Об испытаниях ракеты «Хоррамшахр» стало известно в сентябре 2017 года, когда об этом объявила иранская телерадиовещательная компания IRIB, опубликовавшая кадры запуска. Дальность ракеты, способной нести несколько боеголовок, составляет 2 тыс. км. На ее демонстрации во время парада в Тегеране присутствовал лидер страны Хасан Роухани и высшее военное руководство.

Die Welt отмечает, что пуски ракет Иран совмещает с участием в боевых действиях в Сирии. Это позволяет отрабатывать нанесение ударов по различным целям. Так, из пяти запусков баллистической ракеты малой дальности «Зульфикар» («Фатех-110») два производились по объектам сирийских боевиков. Данные Die Welt подтверждаются сообщения иранского государственного агентства Fars. В начале октября оно сообщало, что ракета «Зульфикар» была выпущена по местоположению организаторов теракта на военном параде в иранском Ахвазе, произошедшего 22 сентября. Ответственность за атаку тогда взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Тегерану удалось найти организаторов теракта в Сирии, после чего по ним с территории Ирана была выпущена баллистическая ракета, пролетевшая порядка 750 км перед тем, как поразить цель.

Обвинения в продолжении ракетно-ядерной программы стали поводом для выхода США из иранской «ядерной сделки» в мае этого года. 5 ноября в отношении Ирана было возобновлено действие санкций Соединенных Штатов, направленных на ограничение экспорта иранской нефти. «Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — заявлял в начале ноября Дональд Трамп.

В то же время официальный Тегеран утверждает, что ракетные испытания не нарушают резолюции СОвбеза ООН и носят исключительно оборонительный характер. «Никакая резолюция Совета Безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — ответил на обвинения Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошедший год Иран удвоил число ракетных испытаний, отработав запуски ракет, способных достичь Европы. В качестве полигона для проверки их боеспособности Иран...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика