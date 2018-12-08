Выборы в парламент Армении проходят спокойно и пока неспешно

Обстановка в Ереване, где в воскресенье проходят выборы в парламент Армении, спокойная, люди идут на избирательные участки, несмотря на пасмурную погоду и дождь, передает корреспондент ТАСС.

Туманное утро

В городе тихо, ни в центре, ни в других районах не заметно какой-либо политической активности. Из-за плохой погоды улицы большей частью пустынны, гуляющих и туристов почти нет, хотя магазины и кафе работают в обычном режиме. В Ереване не очень холодно, около четырех градусов тепла, но идет мелкий дождь и небо затянуто тучами. Вероятно, поэтому в утренние часы ереванцы не спешили на избирательные участки. Как рассказали корреспонденту ТАСС представители ряда участковых комиссий, за первые два часа работы, то есть примерно к 10:00 (09:00 по Москве и Минску), на каждом успели проголосовать около сотни граждан, в то время как к каждому из участков прикреплено 1,5−2 тыс. человек.

Однако после 10:00, по наблюдениям корреспондента ТАСС, активность избирателей стала постепенно расти, а на некоторых участках даже образовались очереди в пять-шесть человек к кабинкам для голосования. Опрошенные корреспондентом ТАСС представители избирательных комиссий также считают, что делать выводы о явке пока рано. «По моему опыту, основной наплыв избирателей приходится на период примерно с полудня до трех часов», — рассказал председатель участковой комиссии в Ереванском государственном институте театра и кино.

Впрочем, и.о. премьер-министра Никол Пашинян все-таки уже призвал сограждан в своем Facebook проявить гражданскую позицию и прийти на выборы, несмотря на дождь и снег.

При этом избирателей с утра было меньше на участках в центре города, в то время как голосующие на окраинах Еревана показывали более высокую активность. В центре при этом находилось больше наблюдателей и доверенных лиц кандидатов.

Сложный выбор

Работа избирательных участков устроена так, чтобы максимально исключить возможность фальсификаций на этапе голосования. В помещениях установлены видеокамеры, трансляция с которых идет на сайт ЦИК, так что за чистотой выборов может наблюдать каждый желающий. Избиратели проходят электронную проверку документов и отпечатков пальцев, чтобы исключить возможность их повторного голосования на другом участке: данные о том, что гражданин отдал свой голос, сразу попадают в централизованную электронную систему.

Такая система используется на выборах не в первый раз. Она применялась и на предыдущих парламентских выборах в 2017 году, и получила тогда высокие оценки участников избирательного процесса как обеспечивающая честность и прозрачность голосования. Впрочем, как считают многие в Армении, прежде всего, сторонники и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, нарушения и фальсификации тогда все же имели место, но на этапах избирательной кампании (подкуп избирателей) и при подсчете голосов после голосования.

Затем избиратель получает не один бюллетень, а 11 бланков — по числу участвующих в борьбе за места в парламенте партий. На одной стороне бланка указано название партии, а на другой — ее представители. Голосующий может затем в кабинке для голосования просто опустить в конверт листок с выбранной партией, а может также дополнительно отметить одного из выдвинутых ей кандидатов. Проделав эти операции, голосующий опускает листок в прозрачную урну.

Оптимистичный настрой

На самих участках обстановка спокойная, опрошенные корреспондентом ТАСС представители избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, наблюдатели и сами голосующие не отмечали каких-либо нарушений. Об отсутствии нарушений на данный момент сообщили также представители наблюдательной миссии ОБСЕ, присутствовавшие на одном из участков. «Борьба на выборах напряженная, так и должно быть, но на сами участки ее переносить нельзя», — считает член одной из участковых комиссий.

Сами избиратели говорят о том, что пришли на выборы в хорошем настроении и смотрят в будущее с оптимизмом. Среди основных их ожиданий — что выборы пройдут честно и приведут к улучшениям в жизни страны, прежде всего, в экономической сфере. Слово «перемены», пожалуй, наиболее часто встречается в комментариях избирателей в Ереване, с которыми переговорил корреспондент ТАСС. «Я жду, что у молодых будет работа, а пожилым повысят пенсию, что будем жить лучше», — рассказала одна из участниц голосования.

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