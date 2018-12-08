Суррогатное волонтерство. Почему канадки бесплатно рожают чужих детей?

В последние годы Канада приобретает всю большую привлекательность для будущих родителей, которые подыскивают «альтруистичных» суррогатных матерей — женщин, которые выносят и родят чужого ребенка, не взяв за этой никакой платы, кроме компенсации текущих расходов, связанных с беременностью.



Марисса Музелл родила девочку для Хесуса и Хулио, однополой пары из Мадрида. Фото: JENNIFER JACQUOT

Марисса Музелл рожала девочку 16 часов.

Во время беременности у нее был сильный токсикоз, и ей пришлось дважды ложиться в больницу. На протяжении месяцев ей приходилось ежедневно делать гормональные инъекции, а до этого четырежды пройти через неудачные процедуры по переносу эмбрионов.

Через все это она прошла ради ребенка, который не был ее и которого ей предстояло отдать чужим людям.

32-летняя Марисса — суррогатная мать в Канаде, где сотни женщин, подобных ей, по собственной инициативе вызываются родить ребенка, которого потом заберут другие люди.

«Я только что создала чью-то семью», — смеется Марисса. Она еще восстанавливается в родильной палате после того, как отдала новорожденную девочку ее будущим родителям — однополой паре из Испании.

Суррогатное материнство в мире Таиланд, Непал, Мексика и Индия недавно ввели запрет на оказание платных услуг суррогатных матерей иностранцам.

В нескольких странах, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, действует полный запрет на суррогатное материнство.

В Великобритании, Ирландии, Дании и Бельгии суррогатное материнство разрешено только на безвозмездной основе или с возмещением лишь обоснованных расходов.

Платное суррогатное материнство разрешено в Грузии, России, Украине и в некоторых штатах США.



Марисса стала суррогатной матерью для эмбриона, созданного в лаборатории из донорской яйцеклетки и спермы одного из отцов



Спрос на суррогатное материнство стремительно растет по всему миру. По некоторым оценкам, рост спроса на эти услуги в Канаде составил 400% за последние десять лет.

Суррогатное материнство здесь носит альтруистический характер: женщины, которые вынашивают ребенка, не могут зарабатывать на этом. Канада не единственная страна, где это считается нормой — такие же законы действуют, например, в Великобритании.

Но разница в том, что законодательство в большинстве канадских провинций упрощает для будущих родителей процесс обретения прав на таких детей. Кроме того, в отличие от некоторых других стран, Канада разрешает пользоваться такими услугами гомосексуальным парам, а также родителям-одиночкам.

«Альтруистичное» суррогатное материнство для некоторых более приемлемо с этической точки зрения и намного дешевле по сравнению со странами, где за это можно брать деньги, вроде США.

«Я знаю, что в Америке есть множество суррогатных матерей, которым платят тысячи долларов за их беременность. В Канаде мы так не делаем», — говорит Марисса.

Здесь женщины могут рассчитывать на возмещение ограниченного объема связанных с беременностью расходов, вроде витаминов, одежды для беременных, продуктов и расходов на поездки в больницы, а также потерянного дохода, если они по медицинским показаниям уходили с работы за свой счет.



Количество «альтруистичных» суррогатных матерей в Канаде неуклонно растет

Все свои расходы, за которые они расчитывают получить компенсацию, им надо подтверждать чеками.

«Это не источник дохода, с которого ты можешь отложить, мы не машины по производсту детей, — говорит Марисса, соцработник по профессии. — Поэтому для меня суррогатное материнство стало еще более особенным. Ты не выполняешь работу, ты делаешь это от чистого сердца».

«Онлайн-знакомства»

Канадские суррогатные мамы вынашивают только детей, зачатых с использованием чужой яйцеклетки — свою использовать нельзя.



Суррогатные матери собираются на совместные выездные встречи, чтобы обменяться советами и побаловать себя

По оценкам канадских СМИ, в стране сейчас как минимум 900 суррогатных матерей. Найти официальную статистику сложно.

«11 лет назад, когда я только создала свою компанию, суррогатные матери рожали у нас восемь детей в год. В одном только прошлом месяце у нас их было 30», — говорит Лея Сванберг, основатель «Канадской репродуктивной консультации» — одного из крупнейших агентств по суррогатному материнству в стране.

Добровольцы должны пройти медицинское и психологическое обследование. Допускаются лишь женщины, которые уже родили как минимум одного своего ребенка.

Лея Сванберг сама была суррогатной матерью, теперь она отбирает кандидаток и сводит их с потенциальными родителями со всего мира.



Джанет очень близка с будущими родителями ребенка, которого она вынашивает, и они регулярно общаются по видео

«Это как онлайн-знакомства», — говорит дважды суррогатная мать Джанет Хэрбик. Ей 33 года, и сейчас она вынашивает девочку.

«Ты заполняешь анкету, и тогда тебе высылают анкеты потенциальных родителей», — добавляет она.

По ее словам, это всегда трудно: «Пар больше, чем суррогатных матерей, и ты чувствуешь огромную ответственность. Как мне выбирать? Обычно есть какая-то связь, ты просто чувствуешь ее, когда впервые общаешься с людьми».

В первый раз Джанет стала суррогатной матерью в прошлом году для французской пары, а затем снова забеременела через четыре месяца после рождения ребенка.



Джанет начала новую беременность через четыре месяца после рождения первого ребенка для другой пары. Фото: JANET HARBICK

«Я задумывалась о том, чтобы родить еще двух — по брату или сестре для детей, которых я уже родила для двух пар, — говорит она. — Мне нравится быть беременной, и мое тело хорошо восстанавливается, поэтому — почему нет?»

Как она, многие суррогатные матери делают это по несколько раз. Многие остаются на связи с семьями, которые они помогли создать.

«Эти ребята [потенциальные родители] сначала для тебя просто незакомцы, потом — друзья, а в итоге становятся для тебя как члены семьи, — говорит Джанет. -Для моих собственных детей они как дяди, и я тоже надолго остаюсь в жизни моего «сурро-ребенка».



Надпись на футболке: «Я создаю семьи. А какая твоя суперспособность?»

Эти женщины признают, что суррогатное материнство — опыт, который меняет всю жизнь. Это может отчасти объяснить, почему ради этого они жертвуют своим временем и, потенциально, своими телами.

«Я не могу представить себе жизни без детей», — говорит Джанет, у которой растут пятеро собственных детей.

«У меня перевязаны маточные трубы, и я больше уже не хочу заводить своих детей, но мне нравится чувствововать, что я способна дать ребенка кому-то, кто не может сам завести детей иначе», — объясняет она.

Марисса добавляет: «Это как возвращать свет в мир. Я рожаю ребенка для этих джентльменов, но кроме того я еще и оставляю свой след в мире».



Суррогатные матери часто остаются в контакте с семьями, которые они помогают создавать

Но дорога к суррогатному материнству может быть долгой и непростой. Многочисленные попытки ЭКО, неудачные пересадки эмбрионов и выкидыши являются обычным делом.

«Я весьма скверно себя чувствовала во время беременности, поэтому мужу пришлось взять на себя часть обязанностей. Он сильно мне помог, как и наши дети», — говорит Джанет.

«В моем случае жених так и не понял, зачем я это делаю, нам было сложно с ним», — добавляет Марисса.

В маленьком провинциальном городке, откуда она родом, ей приходилось сталкиваться еще и с неодобрением соседей.

«Многие спрашивали, как я могу отдать младенца и почему я жертвую семейной жизнью для ребенка, которого не смогу оставить себе, — рассказывает она. — Поэтому, если хочешь быть суррогатной матерью, надо уметь постоять за себя. Это твое тело, твой выбор».

Суррогатное материнство: как обстоят дела в России?

В России суррогатное материнство разрешено, но регламентируется противоречиво.

Понятие «суррогатное материнство» было внесено в 2012 году в виде поправок к закону об основах охраны здоровья граждан.

Официально стать суррогатной матерью может женщина в возрасте от 20 до 35 лет, у которой есть двое детей.

Суррогатная мать должна заключить договор с генетическими родителями, в котором прописаны все условия вынашивания будущего ребенка. Если женщина состоит в браке, требуется нотариально заверенное согласие мужа.

Суррогатная мать не может быть донором яйцеклетки, ей подсаживается готовый эмбрион.

Закон описывает лишь те ситуации, в которых у вынашиваемого суррогатной матерью ребенка — два биологических родителя. Если родитель один или если весь биологический материал (и сперматозоид, и яйцеклетка) получены от доноров, юридическое оформление родительских прав становится сложнее, писал «Коммерсант».

«Существует, например, приказ Минздрава № 107н, в котором сообщается, что суррогатное материнство является программой по лечению бесплодия, лечение проводится по показаниям, а все перечисленные в приказе показания — женские. Семейный кодекс тоже содержит понятие суррогатного материнства, но родителями, согласно кодексу, могут быть записаны вообще только лица, состоящие в браке», — писала газета.

В то же время существует и 55-я статья закона об основах охраны здоровья граждан, в которой говорится, что на применение вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе суррогатного материнства) имеют право как супружеские пары, так и отдельные женщины и мужчины.

Генетическим родителям программа рождения обходится в сумму не менее 2−3 млн рублей, отмечала в 2017 году «Российская газета». Вознаграждение суррогатной матери индивидуально, обычно речь идет о сумме примерно 500 тысяч рублей, указывало издание.

Альтруизм или бизнес?



Суррогатным матерям в первые месяцы беременности нужны ежедневные уколы гормональных препаратов. Джанет собрала шприцы, которые использовала за три месяца. Фото: JANET HARBICK

Суррогатное материнство нередко попадает под огонь критики.

Среди феминисток, например, бытует точка зрения, что это форма эскплуатации женского тела.

Ученая Кэти Фалфер из Университета Уотерлу, которая проводит исследования по теме суррогатного материнства, утверждает, что, хотя в Канаде эти услуги не оплачиваются, это не значит, что в них нет элементов эксплуатации.

«Думаю, уместно сравнить суррогатное материнство с проституцией, ведь в обоих случаях речь идет о продаже услуг, связанных с телом», — говорит она.

«То, что эти женщины работают без оплаты, представляет собой проблему. Репродуктивная медицина — это бизнес, и всем остальным платят деньги. Почему же не суррогатным матерям?»



Агентства организуют дома отдыха для суррогатных матерей, проживание в которых оплачивают будущие родители

При «альтруистичной» модели суррогатным матерям только возмещают текущие расходы на беременность, в то время как агентства, доктора, клиники и юристы получают деньги за свои услуги. Для будущих родителей общая стоимость такого вынашивания ребенка может превысить 75 тыс канадских долларов (около 57 тыс. долларов США).

Власти активно регулируют эту сферу. Несколько лет назад Лея Сванберг стала единственной женщиной за все время, которую обвинили в нарушении канадского закона о суррогатном материнстве.

Она признала свою вину в том, что ее агентство не сохранило все чеки, подтверждающие компенсацию расходов суррогатным матерям, и ее оштрафовали.

Сейчас идет борьба за изменение этого законодательства.

«Поскольку оплата этих услуг запрещена, даже отправка цветов суррогатной матери может поставить потенциальных родителей под угрозу уголовной ответственности», — говорит она.

Нарушение закона ведет к штрафу вплоть до полумиллиона канадских долларов или тюремному заключению сроком до 10 лет.



Встречи с другими суррогатными матерями — важная часть процесса для этих женщин

«По правде говоря, было бы лучше ослабить запреты и разрешить нам не собирать эти чеки, но это не трагедия. Мы ведь тут не ради денег, — говорит Джанет. — Я крайне горда тем, что могу выносить этого ребенка».

«Благодаря тебе, люди становятся родителями, — добавляет Марисса. — Я с большой радостью передала им ребенка, ведь он никогда не был моим».

«Воспринимайте суррогатных матерей всего лишь как «экстремальных нянь». В конце концов, ребенок возвращается домой к родителям. Тут нет чего-то большего».