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МИД Китая потребовал аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei
09.12.2018 19:24 — Новости Мира | Tut.by
В воскресенье, 9 декабря, МИД Китая срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда и выразил протест в связи с
«Подобные действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая», — заявил послу заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн (перевод ТАСС).
Китайский чиновник пообещал, что Пекин будет разрабатывать ответные шаги «в соответствии с действиями американской стороны».
Информация о задержании Мэн Ванчжоу, которое произошло в Канаде по запросу США, появилась 6 декабря, хотя она была задержана в Ванкувере еще 1 декабря. В компании Huawei уточнили, что она была задержана во время пересадки с рейса на рейс в Канаде по обвинениям, которые выдвинул против ее суд Нью-Йорка.
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Пекин выразил протест США по поводу ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и потребовал аннулировать ордер. МИД Китая вызвал посла США сделал ему строгое...
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