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Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах
09.12.2018 23:00 — Новости Мира | Tut.by
По итогам подсчета данных с 99 избирательных участков блок «Мой шаг», поддерживающий Пашиняна, поддержали более 65% избирателей, следует из данных ЦИК Армении. Занимающее второе место «Процветающая Армения» заручилась поддержкой примерно 11% избирателей.
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ЦИК Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах. Исходя из них, уверенную победу одерживает блок «Мой шаг» исполняющего...
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