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Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах

09.12.2018 23:00 — Новости Мира | Tut.by  
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По итогам подсчета данных с 99 избирательных участков блок «Мой шаг», поддерживающий Пашиняна, поддержали более 65% избирателей, следует из данных ЦИК Армении. Занимающее второе место «Процветающая Армения» заручилась поддержкой примерно 11% избирателей.

На третьем месте партия «Дашнакцутюн», у которой чуть больше 10%.

Всего в Армении 2010 избирательных участков, а, значит, к 22:37 мск подсчитано около 5%.

Нынешние парламентские выборы в Армении первые после прихода к власти в стране оппозиции в апреле этого года. Они стали возможны после того, как глава государства Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики.

 
 
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ЦИК Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах. Исходя из них, уверенную победу одерживает блок «Мой шаг» исполняющего...
 
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