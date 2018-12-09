В Литве на массовую акцию протеста вышли учителя

В Старом городе Вильнюса состоялась акция протеста «Последний звонок», на которую собралось множество людей (по подсчетам — около 6000 человек). Учителя и поддерживающие их люди верят, что удастся добиться желаемого результата, пишет Delfi.lt. Профсоюзы требуют , в частности, быстрее повышать зарплаты учителей.



Фото: DELFI / Kiril Čachovskij

Организаторы призывают остановить принятие бюджета на 2019 год и выделить дополнительные средства на повышение зарплат учителям. Они намерены продемонстрировать солидарность с учителями. По данным правительства, 7 декабря в Литве бастовали 1115 учителей — это 2,5% от общего их количества.

Правительство требования учителей отклоняет как необоснованные и утверждает, что бюджет на 2019 г. и принятые с ним налоговые изменения позволят увеличить доходы как работников государственного, так и частного сектора. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заметил, что если не примут бюджет, в стране начнется хаос.

Журналист Витарас Радзявичюс сказал, что вопрос учителей — наше общее дело. «В Литве есть 4 вечные вещи: реформа образования, реформа здравоохранения, строительство национального стадиона и реконструкция Вильнюсского аэропорта. Идет 28 год реформы системы образования: я — отец, у меня двое детей, я пережил несколько реформ. Сначала была национальная реформа, затем профилирование, которое по многим ударило, и эти эксперименты не кончаются, реформа продолжается бесконечно. С каждыми выборами проблема номер 1 — решение проблем в сфере образования, но проблемы не кончаются», — сказал он.

Председатель Родительского форума Дарюс Тречаускас сказал, что все время власть пыталась внести раскол между учителями и обществом. «Власть всегда вносит раскол, заявляя, что если кому-то дать, то у кого-то надо отнять, у пожарных, у врачей, но о себе никогда не говорит. Проблема не бюджет или его принятие, а то, что уже 30 лет система уничтожает нас и государство», — сказал он.



Фото: DELFI / Orestas Gurevicius

Активист профсоюзного движения педагогов Кястутис Юкнис сказал, что все этим митингом не закончится. «Подключится Каунас, вся Литва, дойдет до закрытия школ, как это делают в других странах. Прошу вас, скажите этой власти: «Позор!» — призывал он.

В 15 часов в воскресенье у здания правительства начался митинг. Собравшиеся люди говорили о необходимости мирным путем разрешить сложившееся в системе образования положение. Они акцентировали, что встает вопрос не только финансирования, но и отношения к учителю, подчеркивают важность солидарности всех трудящихся.

Ключевые требования: Первое — остановить намеченное на 11 декабря принятие бюджета, с учетом рекомендаций специалистов перераспределить средства и найти деньги на повышение зарплат учителям. Второе — установить четкие даты переговоров с профсоюзами учителей. По мнению профсоюзов, налоговая реформа принесет вред литовскому государственному сектору, ее надо остановить. Профсоюзы считают, что предложенная премьер-министром модель рабочей группы по вопросам госсектора слишком спешная и неэффективная. Профсоюзы требуют, чтобы переговоры возглавил созданный до Нового года комитет из компетентных экспертов в сфере экономики, общественных деятелей и других заинтересованных лиц.