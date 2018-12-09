|
Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле
10.12.2018 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон намерен совершить государственный переворот в Боливарианской Республике. Об этом сообщает агентство AVN.
По его словам, Белый дом хочет разрушить демократическую жизнь Венесуэлы, а также намерен совершить переворот против конституционного режима.
Кроме того, Мадуро пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о раскрытых им планах США.
В сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти планируют усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в этой стране.
«В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат повышать уровень давления против руководства Венесуэлы, которые работают напрямую против интересов венесуэльского народа», — сказал тогда Помпео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадуро пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о раскрытых им планах США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)