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Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле

10.12.2018 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон намерен совершить государственный переворот в Боливарианской Республике. Об этом сообщает агентство AVN.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, Белый дом хочет разрушить демократическую жизнь Венесуэлы, а также намерен совершить переворот против конституционного режима.

Кроме того, Мадуро пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о раскрытых им планах США.

В сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти планируют усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в этой стране.

«В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат повышать уровень давления против руководства Венесуэлы, которые работают напрямую против интересов венесуэльского народа», — сказал тогда Помпео.

 
 
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Мадуро пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о раскрытых им планах США.
 
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