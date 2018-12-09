|
CNN опубликовала последние слова Джамаля Хашогги перед смертью
10.12.2018 06:34 — Новости Мира | Tut.by
Последние перед смертью слова саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи были о том, что он не может дышать. Об этом сообщила в воскресенье телекомпании
«Я не могу дышать», — цитирует источник последние слова Хашкаджи. Как передает телекомпания, на записи есть звуки музыки, которую специально включили, чтобы заглушить шум борьбы с журналистом и последующее расчленение его тела.
По данным источника CNN, запись указывает на то, что убийцы Хашкаджи периодически звонили по телефону и докладывали о происходившем.
Турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. По данным газеты
Между тем, как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, Эр-Рияд не выдаст Анкаре обвиняемых в убийстве.
«Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования [дела] об убийстве Джамаля Хашкаджи», — передает слова саудовского министра телеканал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как передает телекомпания, на записи есть звуки музыки, которую специально включили, чтобы заглушить шум борьбы с журналистом и последующее расчленение его тела.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)