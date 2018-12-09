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CNN опубликовала последние слова Джамаля Хашогги перед смертью

10.12.2018 06:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Последние перед смертью слова саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи были о том, что он не может дышать. Об этом сообщила в воскресенье телекомпании CNN со ссылкой на источник, слушавший аудиозапись расправы над журналистом в Стамбуле.


Джамаль Хашогги. Фото: Reuters

«Я не могу дышать», — цитирует источник последние слова Хашкаджи. Как передает телекомпания, на записи есть звуки музыки, которую специально включили, чтобы заглушить шум борьбы с журналистом и последующее расчленение его тела.

По данным источника CNN, запись указывает на то, что убийцы Хашкаджи периодически звонили по телефону и докладывали о происходившем.

Турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. По данным газеты Yeni Safak, уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд, сообщало издание.

Между тем, как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, Эр-Рияд не выдаст Анкаре обвиняемых в убийстве.

«Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования [дела] об убийстве Джамаля Хашкаджи», — передает слова саудовского министра телеканал Al Jazeera. Он отметил, что власти страны хотят докопаться до истины в том, что произошло с журналистом, и не будут ничего скрывать.

 
 
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Как передает телекомпания, на записи есть звуки музыки, которую специально включили, чтобы заглушить шум борьбы с журналистом и последующее расчленение его тела.
 
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