ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия. На первом, традиционно, США

10.12.2018 07:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство AP. По данным исследователей, которые основывают свои материалы на данных о продажах вооружения, Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию.


Фото: пресс-служба Кремля

Ученые в Швеции пришли к выводу, что в 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Таким образом, Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого оценивается в $ 398,2 млрд.

Представитель стокгольмского института Симон Виземан указывает, что российские производители оружия последовательно увеличивали долю на рынке с 2011 года. При этом концерн «Алмаз-Антей» шведский институт впервые включил в список крупнейших производителей оружия в мире.

США, однако, продолжают лидировать, занимая 57% объема на мировом рынке оружия. Крупнейшей компанией на рынке стокгольмский институт назвал Lockhead Martin Corp.

Что касается самых быстрорастущих компаний, то они представляют Турции, указал Виземан. По его словам, Анкара тем самым пытается снизить зависимость от иностранных поставщиков вооружения.

В Стокгольме указывают, что данные о мировом рынке оружия не включат в себя информацию из Китая, поскольку компании из этой страны не предоставляют соответствующей информации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия обошла Великобританию по производству оружия. В 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%.
 
Новости дня
Новости в мире
 
По итогам выборов в Армении блок Пашиняна рекордно обошел конкурентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Заря над Неманам

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика