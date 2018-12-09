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СМИ подсчитали выявленные спецпрокурором «русские контакты» в окружении Трампа

10.12.2018 12:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате расследования, которое длится уже более полутора лет, спецпрокурор Роберт Мюллер выявил 14 человек, так или иначе связанных с президентом США Дональдом Трампом, которые во время избирательной кампании и до его инаугурации как-то контактировали с российскими гражданами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на расследование спецпрокурора. Официального подтверждения этой информации нет.


Фото: Reuters

При этом издание отмечает, что никаких свидетельств какой-либо координации действий между избирательным штабом Трампа и Россией пока нет, поскольку Мюллер, отмечает газета, «медленно раскрывает доказательства».

Назначенный в мае 2017 года спецпрокурором Мюллер получил мандат на расследование вмешательства России в выборы президента США, однако главный пункт этого документа касается выявления связей команды Трампа с Кремлем. Официально Трампа не обвиняли в сговоре, однако это слово постоянно употребляется его политическими противниками и СМИ, которые поддерживали на выборах проигравшую Хиллари Клинтон. Политические оппоненты Трампа неоднократно заявляли, что после выявления сговора с Россией Трампу неминуемо грозит импичмент, который они обещали провести в первый же год его президентства.

«Снова, и снова, и снова в течение 18-месячной президентской кампании Дональда Трампа российские граждане вступали в контакт с его ближайшими родственниками и друзьями, а также с лицами, находящимися на периферии его орбиты. Некоторые предлагали помочь его кампании и его бизнесу с недвижимостью. Некоторые предлагали компромат на его оппонентку от демократов. Неоднократно российские граждане предлагали Трампу провести примирительную встречу с Владимиром Путиным и выступить посредниками в таком саммите», — пишет издание.

«В целом россияне взаимодействовали по крайней мере с 14 партнерами Трампа во время кампании и во время работы переходной команды», — пишет газета.

Майкл Макфол, бывший послом США в Москве при президенте-демократе Бараке Обаме, посчитал, что такое количество контактов необычно.

«И количество контактов, и характер контактов экстраординарны», — добавил Макфол.

Газета также приводит примеры «взаимопонимания» между командой Трампа и Кремлем во время избирательной кампании. В июле 2016 года, будучи еще кандидатом, Трамп сказал на пресс-конференции: «Россия, если вы слушаете, я надеюсь, что вы сможете найти 30 тыс. электронных писем, которые отсутствуют». Речь шла об обвинении кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в использовании домашнего сервера электронной почты для секретной переписки в обход государственных структур. Клинтон удалила с него около 30 тыс. писем, объявив, что они были личными и не касались исполнения ею обязанностей главы Госдепа.​

«В тот день россияне предприняли первую попытку взлома серверов личного кабинета Клинтон», — пишет издание со ссылкой на судебные документы.

Трамп неоднократно называл сообщения о сговоре ложью, а СМИ, которые писали о сговоре с Кремлем как о реальном и практически доказанном событии, — фейковыми. Комитеты по разведке палаты представителей и сената также проводили расследование и знакомились с секретными документами. Оба пришли к выводу, что попытки вмешательства России были, однако никакого сговора Трампа с кремлевским руководством не выявлено.

1 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков показал журналистам два электронных письма, которые бывший адвокат Трампа Майкл Коэн написал в Москву по поводу строительства Trump Tower. Коэн в письмах, отправленных в январе 2016 года, просил о встрече с бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым или самим Песковым, рассказал пресс-секретарь Кремля. В одном из писем Коэн пишет, что в течение нескольких месяцев работал над проектом строительства в Москве Trump Tower.

 
 
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«В целом россияне взаимодействовали по крайней мере с 14 партнерами Трампа во время кампании и во время работы переходной команды», - пишет газета.
 
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