Королевская свадьба, Трамп, потепление, дети в чемодане и в ООН. Лучшие фото Reuters 2018. Часть 1

В конце года все подводят итоги. Агентство Рейтер подвело свои. Этот год запомнился нам чемпионатом мира по футболу, который прошел в России, активностью президента США Дональда Трампа: его встречи с лидером Северной Кореи, президентами России, Франции. Многочисленные события в британской королевской семье — свадьба принца Гарри и Меган Маркл, рождение третьего ребенка у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Процесс, который не всегда попадает на первые полосы — глобальное потепление — в центре внимания фотографов всего мира. Кроме этого — скандал Серены Уильямс с судьей, визиты папы римского, Усейн Болт в невесомости.

Голод в Йемене, мигранты, потери великих людей, беженцы Рохинджа — всё это и многие другие болевые точки мира мы можем видеть благодаря работе фотокорреспондентов.

Редакторскую версию фото года Рейтер смотрите в подборке ниже. Все фотографии можно увидеть на сайте агентства.



Актриса и член жюри 71-го Каннского фестиваля Леа Сейду на красной дорожке перед показом фильма-открытия «Все знают». 8 мая 2018 года. Канны, Франция. Фото: Eric Gaillard / Reuters



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман позирует для селфи во время конференции «Инвестиции будущего» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 23 октября 2018 года. Фото: Stephen Kalin / Reuters



Люди на надувных лодках отдыхают на озере Люцерн в Сисиконе, Швейцария. 5 августа 2018 года. Фото: Denis Balibouse / Reuters



Ребенок спит в чемодане в деревне Бейт Сава, Сирия. 15 марта 2018 года. Фото: Omar Sanadiki / Reuters



Саудовский мужчина выполняет трюк «боковые» лыжи (езда на двух колесах), пока молодой человек делает селфи. Табук, Саудовская Аравия. 11 марта 2018 года. Фото: Mohamed Al Hwaity / Reuters



Криштиану Роналду реагирует на желтую карточку судьи Чезара Артура Рамоса во время игры Уругвай — Португалия на чемпионате мира по футболу. Сочи, Россия, 30 июня 2018 года. Фото: Toru Hanai / Reuters



Мальчик играет с пеликанами в коммуне Дакара, Сенегал. 14 марта 2018 года. Фото: Zohra Bensemra / Reuters



Люди наблюдают за выпадением пепла из кратера Хальемаумау во время продолжающихся извержений вулкана Килауэа на Гавайях, США. 15 мая 2018 года. Фото: Terray Sylvester / Reuters



Принц Гарри и Меган Маркл целуются после венчания на крыльце часовни святого Георгия в Виндзорском замке. Виндзор, Англия. 19 мая 2018 года. Фото: Ben Birchall / Reuters



Ультраортодоксальные евреи сидят под водным напором во время протеста против задержания члена их общины, который отказывается служить в израильской армии. Иерусалим, Израиль. 8 марта 2018 года. Фото: Ronen Zvulun / Reuters



Женщина выходит из такси в час пик в центре Дамаска, Сирия. 16 сентября 2018 года. Фото: Marko Djurica



Коровы пьют воду из водоема Лак-де Хунгрин во время продолжающейся засухи возле Шато-д`Оэкс, Швейцария. 7 августа 2018 года. Фото: Denis Balibouse / Reuters



Британская голубая кошка освещается солнечным светом, рассеянным через аквариум. Красноярск, Россия. 8 июля 2018 года. Фото: Ilya Naymushin / Reuters



Девочка наблюдает, как волонтер кандидата в президенты Хавьера Бертуччи из партии «Надежда на перемены» подает еду для детей и женщин во время кампании партии в Каракасе, Венесуэла. 13 мая 2018 года. Фото: Carlos Jasso / Reuters



Сборщик отходов выгружает мусор на станции переработки отходов в Бамако, столице Мали. 19 августа 2018 года. Фото: Luc Gnago / Reuters



Мигранты, спасенные НГО Proactiva Open Arms, ожидают на судне прибытия в порт Альхесирас в Сан-Роке, юг Испании. 9 августа 2018 года. Фото: Juan Medina / Reuters



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн целует своего ребенка после выступления на саммите 73-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. 24 сентября 2018 года. Фото: Carlo Allegri / Reuters



Цеце, шестилетняя дочь оленевода Духи Эрнденбата Чулуу сидит среди оленей семьи недалеко от деревни Цагааннуур, Ховагольский аймаг, Монголия. 21 апреля 2018 года. Фото: Thomas Peter / Reuters



Лебеди взлетают над озером Збилье в Медводе, Словения. 2 февраля 2018 года. Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters



Спринтер Усейн Болт позирует в состоянии антигравитации во время полета в специально модифицированном самолете над Реймсом, Франция. 12 сентября 2018 года. Фото: Benoit Tessier / Reuters



Айсберг плавает во фьорде недалеко от города Тасиилак, Гренландия. 18 июня 2018 года. Фото: Lucas Jackson / Reuters



Скорбящие плачут по ребенку Тейлеру Лорио Наваррете, которого расстреляли во время столкновений в Манагуа, Никарагуа. 24 июня 2018 года. Фото: Andres Martinez Casares / Reuters



Ковбои из лагеря долины Рио-Гранде отдыхают после дороги в День поминовения во время того, как на небе сверкают молнии. Техас, США. 25 мая 2018 года. Фото: Adrees Latif / Reuters



Машины стоят в пробке рядом с платной стоянкой в конце праздника середины осени в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай. 24 сентября 2018 года. Фото: Stringer / Reuters



Балерины муниципальной театральной балетной школы за кулисами готовятся к репетиции их годового выступления в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 8 декабря 2017 года. Фото: Ricardo Moraes / Reuters



Невеста позирует во время полного лунного затмения в Бразилиа, Бразилия. 27 июля 2018 года. Фото: /Ueslei Marcelino / Reuters



Боевик Свободной сирийской армии, поддерживаемой Турцией, сидит на диване на улице восточного пригорода аль Баба, Сирия. 4 февраля 2018 года. Фото: Khalil Ashawi / Reuters



Епископы наблюдают за мессой канонизации папы Павла VI и архиепископа Сальвадора Оскара Ромеро в Ватикане. 14 октября 2018 года. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters



Военные полицейские в защитных масках обращаются к фотографу с жестом во время поражения песчаной бурей столицы Китая, которая приближает индекс отравления воздуха к опасному. 28 марта 2018 года. Фото: Damir Sagolj / Reuters



Анна Ашури, художница в области мультимедиа, хранит свои работы на крыше в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива, Израиль. Хоть Анна большую часть своего времени работает в качестве видеохудожника, недавно она начала использовать свое рабочее место на крыше как мастерскую для создания коллажей. 19 ноября 2018 года. Фото: Corinna Kern / Reuters



Сотрудники Эфиопской федеральной полиции задерживают женщину, подозреваемую в том, что она принесла взрывчатку во время приветственной церемонии активиста и лидера протестов народа оромо Джавара Мохаммеда в Аддис-Абебе, Эфиопия. 5 августа 2018 года. Фото: Tiksa Negeri / Reuters



Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожимают руки в деревне перемирия Пханмунджом на демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Южная Корея, 27 апреля 2018 года. Фото: Korea Summit Press Pool / Pool via Reuters



Вид на строящийся мост, который рухнул, приведя к гибели и ранению рабочих в Чирахаре, недалеко от Боготы, Колумбия. 15 января. Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters



Певица Рианна на церемонии открытия бала Met Gala в Метрополитан музее, Нью-Йорк, США. Фото: Eduardo Munoz / Reuters



Участник международного чемпионата по скалолазанию (WHDF) ныряет в реку Маггию во время бесплатной тренировки. Понте-Бролла, Швейцария. 27 июля 2018 года. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters.



Здание, покрытое льдом, расположено у основания водопада Хорсшу, Онтарио, Канада. 2 января 2918 года. Фото: Aaron Lynett / Reuters



Филиппинские семьи посещают могилы своих умерших близких во время Дня всех святых на общественном кладбище в Макати, Филиппины. 1 ноября 2018 года. Фото: Eloisa Lopez / Reuters



Участница с украшенным флуоресцентной краской лицом улыбается перед гонкой YARKOcross Night Edition в Алматы, Казахстан. 15 сентября 2018 года. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters