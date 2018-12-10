|
Уступки Макрона «желтым жилетам» могут обойтись казне Франции в 10 млрд евро
11.12.2018 07:52 — Новости Мира | Tut.by
Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на
Дюсопт также уточнил, что в случае обещанной Макроном прибавки в 100 евро к минимальному размеру ежемесячной зарплаты речь идет о сумме за вычетом всех налогов и сборов.
Макрон взял на себя «часть ответственности» за кризис
Выступая 10 декабря с обращением к нации
Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения «желтых жилетов». Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)