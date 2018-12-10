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Уступки Макрона «желтым жилетам» могут обойтись казне Франции в 10 млрд евро

11.12.2018 07:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты «желтых жилетов», обойдутся госказне в сумму «от восьми до десяти млрд евро». Об этом заявил госсекретарь по госслужбам при министерстве экономики и финансов Франции Оливье Дюсопт. Его выступление в прямом эфире показал в понедельник, 10 декабря, французский телеканал BFMTV.


Фото: Reuters

Дюсопт также уточнил, что в случае обещанной Макроном прибавки в 100 евро к минимальному размеру ежемесячной зарплаты речь идет о сумме за вычетом всех налогов и сборов.

Макрон взял на себя «часть ответственности» за кризис

Выступая 10 декабря с обращением к нации французский лидер заявил, что берет на себя «часть ответственности» за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения «желтых жилетов». Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.

 
 
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Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в...
 
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