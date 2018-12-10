Трамп всерьез опасается возможности объявления ему импичмента

Президент США Дональд Трамп в разговорах со своими помощниками выражает опасения относительно возможности объявления ему импичмента после того, как Палата представителей Конгресса перейдет под контроль демократов в следующем году. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник.



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По его данным, Трамп открыто выражал озабоченность по поводу того, что демократы, в чьих руках уже в январе окажется контроль над нижней палатой Конгресса, запустят процедуру импичмента в отношении президента. Как отметил источник, Трамп считает, что импичмент «по-настоящему возможен», однако абсолютной уверенности на этот счет у него нет.

В воскресенье член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил CNN, что законодатели будут вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот лично отдал распоряжение своему теперь уже бывшему юристу Майклу Коэну заплатить двум женщинам в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях с Трампом. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал, выступивших с данным утверждениями ранее в этом году.

Как сообщает CNN, в Белом доме считают, что единственными серьезным обвинением в отношении Трампа, которое потенциально грозит смещением с должности, может стать предполагаемая его причастность к нарушению правил финансирования избирательных кампаний в рамках дела Коэна.

В пятницу федеральные прокуроры в Нью-Йорке направили в суд, где рассматривается дело Коэна, документы, в которых утверждается, что юрист выплачивал двум женщинам деньги по указанию Трампа, который тогда участвовал в борьбе за Белый дом. При этом в документах никаких обвинений в адрес непосредственно президента не приводится. Трамп ранее отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.

Между тем в Белом доме уверены, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении якобы имевшего место «сговора» меду помощниками Трампа и Россией в итоге к импичменту не приведет, сообщает CNN. В администрации также считают, что даже потенциальных обвинений, связанных с незаконными выплатами, не хватит для того, чтобы в поддержку данной процедуры высказались как демократы, так и республиканцы. Сенат по итогам состоявшихся в ноябре выборов остался под контролем последних, поэтому, как считает Трамп, по крайней мере в верхней палате Конгресса его поддержка сильна, отмечает телеканал.