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В Йемене из-за войны каждые десять минут умирает ребенок

11.12.2018 20:15 — Новости Мира | Tut.by  
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В Йемене каждые десять минут в результате авиаударов, болезни или недостаточного питания умирает ребенок. Об этом сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном во вторник, 11 декабря. В частности, фонд располагает достоверным данными о том, что с марта 2015 года в результате ударов с воздуха в Йемене погибли или были тяжело ранены более 6700 детей и подростков моложе 18 лет.


Отец держит руку своей четырехмесячной дочки, которая умерла в отделении по борьбе с недоеданием в больнице в Йемене, 15 ноября 2018 года. Фото: Reuters

«Детям в Йемене приходится дорого расплачиваться за неспособность взрослых жить в мире и решить проблемы, с которыми столкнулась страна», — отметил председатель немецкого отделения ЮНИСЕФ Георг Граф Вальдерзе. По данным организации, в гуманитарной помощи нуждаются в общей сложности более 22 млн жителей Йемена, около половины из этого числа — дети.

«Семь миллионов детей ложатся спать голодными»

В свою очередь глава отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Гирт Каппелере отметил, что «каждый вечер в Йемене ложатся спать голодными семь миллионов детей». При этом жизни 400 тысяч детей, страдающих от недостаточного питания, находятся под угрозой, они могут умереть каждую минуту.

В 2018 году ЮНИСЕФ удалось предоставить лечебное питание более 230 тысячам голодающих йеменских детей.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абде Раббо Мансуре Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

 
 
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По данным Детского фонда ООН, в Йемене, где с 2014 года идет гражданская война, голодают семь миллионов детей. Жизни 400 тысяч из них находятся под угрозой.
 
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