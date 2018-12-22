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Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске
23.12.2018 07:40 — Новости Мира | Tut.by
Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария,
«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.
Спасательная группа начала спуск в шахту в Соликамске Пермского края для поиска девятого рабочего.
«Следующая спасательная группа уже спускается, пройдено 170 метров. С собой взяли три установки пожаротушения», — сказала собеседница агентства. По ее словам, последний рабочий, предположительно, находится в том же месте, где ранее обнаружены тела погибших. Также продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.
В субботу, 22 декабря, около 10:04
По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек»).
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Следующая спасательная группа спускается в шахту для поиска девятого рабочего.
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