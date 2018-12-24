В результате атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в понедельник в результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле. Об этом сообщило МВД Афганистана, передает телеканал Al Jazeera.



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Большинство жертв составляют гражданские лица.

По информации телеканала Tolo News, группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий в афганской столице, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана. Экстремисты сначала подорвали заминированный автомобиль рядом с министерством общественных работ, затем открыли стрельбу. Следом за первым взрывом спустя некоторое время прогремели еще два. Воспользовавшись начавшейся паникой и неразберихой, атаковавшие ворвались внутрь здания.

Как сообщил официальный представитель МВД страны Нусрат Рахими, правительственные силы спустя три часа после атаки на здания в 16-м округе Кабула смогли ликвидировать двоих нападавших. По некоторым данным, всего в нападении участвовало не менее трех человек. Представитель МВД отметил, что из здания удалось эвакуировать около 200 сотрудников. Как отмечает телеканал, операция по обезвреживанию преступников длилась около семи часов.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.