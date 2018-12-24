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В результате атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли 27 человек
24.12.2018 23:14 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 27 человек погибли в понедельник в результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле. Об этом сообщило МВД Афганистана, передает телеканал Al Jazeera.
Большинство жертв составляют гражданские лица.
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Как сообщил официальный представитель МВД страны Нусрат Рахими, правительственные силы спустя три часа после атаки на здания в 16-м округе Кабула смогли ликвидировать двоих нападавших. По некоторым данным, всего в нападении участвовало не менее трех человек. Представитель МВД отметил, что из здания удалось эвакуировать около 200 сотрудников. Как отмечает телеканал, операция по обезвреживанию преступников длилась около семи часов.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.
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Большинство жертв составляют гражданские лица.
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