Количество погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373 человек

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373 человек, еще 1459 человек пострадали.

Об этом сообщило 24 декабря агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.

Сильное цунами обрушилось в ночь с 22 на 23 декабря на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Оно могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.-0-