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Число жертв цунами в Индонезии достигло 429

25.12.2018 12:05 — Новости Мира | БелТА  
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Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
Фото Reuters

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате сильного цунами в Индонезии продолжает расти. По последним данным, жертв уже 429, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

О числе пострадавших новой информации пока нет. Накануне индонезийское агентство сообщало, что их 1459 .

Сильное цунами обрушилось на прибрежные районы островов Ява и Суматра в ночь с 22 на 23 декабря. Оно могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате сильного цунами в Индонезии продолжает расти. По последним данным, жертв уже 429, сообщает агентство...
 
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