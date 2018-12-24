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Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
25.12.2018 12:05 — Новости Мира | БелТА
Фото Reuters
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате сильного цунами в Индонезии продолжает расти. По последним данным, жертв уже 429, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.
О числе пострадавших новой информации пока нет. Накануне индонезийское агентство сообщало, что их 1459 .
Сильное цунами обрушилось на прибрежные районы островов Ява и Суматра в ночь с 22 на 23 декабря. Оно могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.-0-
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате сильного цунами в Индонезии продолжает расти. По последним данным, жертв уже 429, сообщает агентство...
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