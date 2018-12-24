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В Афганистане ликвидировали одного из лидеров «Талибана»
25.12.2018 14:50 — Новости Мира | Tut.by
На юго-востоке Афганистана в результате авиаудара ликвидировали лидера военного совета террористической группировки «Талибан». Об этом
Согласно заявлению полиции, террорист Джавад известный под именем Мавлодод, был убит ударом беспилотников в районе города Шиндад.
Пресс-секретарь ведомства Абдул Ахад Вализада добавил, что вместе с лидером группировки погибли еще трое боевиков, которые во время обстрела ехали в машине.
Отмечается, что движение «Талибан» не прокомментировало данный инцидент.
Ранее 25 декабря в Кабуле при атаке боевиков на министерство общественных работ
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Согласно заявлению полиции, террорист Джавад известный под именем Мавлодод, был убит ударом беспилотников в районе города Шиндад.
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