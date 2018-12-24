В Афганистане ликвидировали одного из лидеров «Талибана»

На юго-востоке Афганистана в результате авиаудара ликвидировали лидера военного совета террористической группировки «Талибан». Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на полицию провинции Герат.

Согласно заявлению полиции, террорист Джавад известный под именем Мавлодод, был убит ударом беспилотников в районе города Шиндад.

Пресс-секретарь ведомства Абдул Ахад Вализада добавил, что вместе с лидером группировки погибли еще трое боевиков, которые во время обстрела ехали в машине.

Отмечается, что движение «Талибан» не прокомментировало данный инцидент.

Ранее 25 декабря в Кабуле при атаке боевиков на министерство общественных работ погибли 43 человека.