ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия расширила санкции против Украины

25.12.2018 15:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия расширит санкционный список в отношении граждан Украины и компаний из этой страны. Об этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев написал в своем Twitter.

Как сообщил Медведев, соответствующее постановление он подписал «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Ранее в российском санкционном списке, напомним, числились 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции были введены 1 ноября.

Среди внесенных в санкционный список — сын президента Украины, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и другие.

Пзже в Кремле пояснили, что пакет ограничений против Киева — «вынужденная мера в ответ на шаги украинской стороны, неоднократные санкции Украины против российских граждан и лиц». Дмитрий Песков не исключил отмены антиукраинских санкций при условии, что Киев снимет свои ограничения против Москвы и «начнет шаги по деэскалации и снятию напряженности в отношениях».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил Медведев, соответствующее постановление он подписал «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Афганистане ликвидировали одного из лидеров «Талибана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика