Россия расширила санкции против Украины

Россия расширит санкционный список в отношении граждан Украины и компаний из этой страны. Об этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев написал в своем Twitter.

Как сообщил Медведев, соответствующее постановление он подписал «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

Ранее в российском санкционном списке, напомним, числились 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции были введены 1 ноября.

Среди внесенных в санкционный список — сын президента Украины, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и другие.

Пзже в Кремле пояснили , что пакет ограничений против Киева — «вынужденная мера в ответ на шаги украинской стороны, неоднократные санкции Украины против российских граждан и лиц». Дмитрий Песков не исключил отмены антиукраинских санкций при условии, что Киев снимет свои ограничения против Москвы и «начнет шаги по деэскалации и снятию напряженности в отношениях».