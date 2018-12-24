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Россия расширила санкции против Украины
25.12.2018 15:04 — Новости Мира | Tut.by
Россия расширит санкционный список в отношении граждан Украины и компаний из этой страны. Об этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев написал в своем Twitter.
Как сообщил Медведев, соответствующее постановление он подписал «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».
Ранее в российском санкционном списке, напомним, числились 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции
Среди внесенных в санкционный список — сын президента Украины, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и другие.
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Как сообщил Медведев, соответствующее постановление он подписал «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».
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