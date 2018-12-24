Американские биржи пережили худший сочельник. Волна докатилась до России

Грустнее праздника на Уолл-стрит не было никогда. Индекс S&P 500 упал почти на 3%, пережив худший рождественский сочельник в истории. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,21%, Dow Jones — 2,91%.



Фото: Reuters

Нефть марки Brent закрылась на отметке 50,43 доллара за баррель. Ниже 51 доллара цена опускалась в последний раз в августе 2017 года.

Затем распродажи прошли на японской бирже. Индекс Nikkei 225 упал на 5% и закрылся на уровне 19,155 пункта — впервые с сентября 2017 года.

Торги в Москве также начались с падения индексов. К 12:55 индекс РТС снижается почти на 2,5%, Московской биржи — на 1,8%.

Накануне оба основных индекса российского рынка — долларовый РТС и рублевый Мосбиржи — закрылись в красной зоне — минус 0,7% и минус 1,1%. Во вторник доллар укрепляется — к полудню прибавил 25 копеек.

«В понедельник на мониторах участников рынка преобладал красный цвет — почти все активы сильно потеряли в цене. Последняя торговая сессия перед Рождеством по григорианскому календарю, которая обычно проходит очень спокойно, вчера оказалась очень бурной и негативной», — говорится в отчете Sberbank CIB.

Панические распродажи

Западные аналитики менее сдержанны в комментариях и описывают происходящее словами «паника» и «страх».

«Это похоже на панические распродажи. Рынки „учитывают“ замедление мировой экономики и заранее пересматривают в сторону уменьшения корпоративные прибыли», — сказал агентству Блумберг Нобухико Курамочи из Mizuho Securities Co. в Токио.

Что же является источником проблем трейдеров по всему миру?

Федеральная резервная система США (ФРС) в прошлую среду повысила базовую ставку на 0,25 процентных пункта до 2,25−2,5%. Это было уже четвертое повышение ставки ФРС в этом году.

В следующем году, согласно документам регулятора, большинство членов совета директоров, принимающих решения о ставке, ожидают ее повышения до 2,9%. По этой причине руководство ФРС разругалось с президентом США Дональдом Трампом, который в «Твиттере» призывал регулятора остановиться и не повышать ставку.

Блумберг со ссылкой на источники писал, что Трамп якобы обсуждает возможность уволить назначенного год назад главу ФРС Джерома Пауэлла. Атаковал Трамп ФРС и публично.

«Единственная проблема нашей экономики — это ФРС, — написал Трамп в понедельник в «Твиттере». — В ФРС не чувствуют рынков, не понимают необходимости вести торговые войны или иметь сильный доллар, и даже необходимости «шатдауна», — возмущался президент США. ФРС, по его словам, похожа «на сильного игрока в гольф, который не может набрать очки, потому что не может попасть в лунку».

Приостановка работы правительства США — «шатдаун» — на фоне разногласий с Белым домом по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой стала еще одной причиной падения индексов. Временно приостановлена работа девяти из 15 федеральных ведомств.

Подлил масла в огонь и глава американского минфина Стивен Мнучин. 23 декабря казначейство США сообщило, что он пообщался с главами шести крупнейших банков США — Goldman Sachs, Citi, Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Вопрос, который интересовал Мнучина, заключался в том, достаточно ли у банков денег. Согласно заявлению казначейства, главы банков подтвердили, что у них достаточно ликвидности, чтобы поддерживать свои операции, и никаких проблем с этим не возникало.

«В США уже дошло до того, что министр финансов обзванивает крупнейшие банки страны в попытке успокоить финансовый мир и затормозить падение», — пишут аналитики БКС.

«Честно говоря, я думал, что это только больше нервирует рынки и создаст еще больше паники и страха, хотя по идее должно дать уверенности», — сказал Майкл О’Рурк из JonesTrading по поводу действий Мнучина.

После заявления казначейства биржи только продолжили падение. А Блумберг написал, что теперь сам Мнучин может стать новой мишенью Трампа. Президент недоволен тем, что происходит на рынках и ищет виноватого.

Как дела в России?

Российский рубль накануне укрепился на 0,4%, до 68,66 относительно доллара. Торговый оборот в понедельник был небольшим в связи с ограниченной активностью нерезидентов в преддверии праздников. Объем сделок на ММВБ составил лишь 2,1 млрд долларов, пишут аналитики «ВТБ Капитала».

«Как мы полагаем, поддержку рублю оказали в основном экспортеры, которые увеличили продажи иностранной валюты в преддверии предстоящей уплаты налогов», — говорится в отчете.

Татьяна Евдокимова из «Нордеа банка» признает «высокие опасения в связи с тем, что происходит на рынке». По ее словам, рубль может до конца года ослабеть на 1,5−2%, а уровни в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро выглядят вполне достижимыми.

Причин падения, по ее словам, две. Во-первых, это ослабление цен на нефть, во-вторых, приближение длинных выходных в России.

«Мы можем увидеть желание вообще уйти от российского риска [вложений в российские активы] на те самые девять дней, когда мы будем отдыхать, а остальные площадки будут торговаться», — объясняет Евдокимова.