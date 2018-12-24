В Ираке Рождество объявили государственным праздником

Правительство Ирака провозгласило Рождество официальным государственным праздником. Об этом говорится в сообщении иракского кабмина.



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«Кабинет министров проголосовал о поправке в закон о национальных праздниках, чтобы сделать 25 декабря каждого года, Рождество, официальным праздником на всей территории Ирака», — говорится в сообщении.

В Ираке к началу 1990-х насчитывалось около 1,5 млн христиан. После американского вторжения в 2003 году и подъема радикального исламизма их число упало примерно до 800 тыс. Христиане, в особенности Ассирийской церкви, сильно пострадали от действий группировки «Исламское государство». Церкви и их прихожане по всей стране с 2003 года неоднократно становились объектами террористических атак. До настоящего момента никакие христианские праздники в Ираке на государственном уровне не отмечались. Большинство населения страны исповедуют ислам — около 95%.