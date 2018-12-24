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Украинская православная церковь Московского патриархата обратится в суд из-за переименования
25.12.2018 20:55 — Новости Мира | Tut.by
Украинская православная церковь Московского патриархата обжалует в Конституционном суде закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), говорится в
«Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины — применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался… Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — заявил руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.
22 декабря президент Украины Петр Порошенко
Документ требует от УПЦ МП указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Это обосновано тем, что центр РПЦ находится в государстве, «совершившем военную агрессию против Украины».
15 декабря в Украине была
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Ранее Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской...
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