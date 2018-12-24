Украинская православная церковь Московского патриархата обратится в суд из-за переименования

Украинская православная церковь Московского патриархата обжалует в Конституционном суде закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), говорится в сообщении Синодального информационно-просветительского отдела церкви.

«Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины — применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался… Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — заявил руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название. Соответствующий закон Верховная рада приняла 20 декабря. В соответствии с документом, у Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. Сейчас УПЦ МП официально называется Украинская православная церковь.

Документ требует от УПЦ МП указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Это обосновано тем, что центр РПЦ находится в государстве, «совершившем военную агрессию против Украины».

15 декабря в Украине была учреждена новая православная церковь под покровительством Константинопольского патриархата. Она будет официально называться Украинской православной церковью.