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Сирийская ПВО сбила неизвестные цели в небе над Дамском

25.12.2018 23:57 — Новости Мира | Tut.by  
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В небе над Дамаском прогремело несколько взрывов, очевидцы сообщают о разрывах ракет. Сирийское государственное новостное агентство сообщило об уничтожении нескольких воздушных целей силами ПВО.


Фото: Desert Hawk / Twitter

В небе над западным пригородом Дамаска уничтожено несколько целей, были задействованы средства ПВО. Об этом сообщает агентство SANA.

Видео, на котором виден запуск ракет, опубликовано очевидцами в Twitter.

Израильский 10-й канал сообщает, что незадолго до отражения атаки в небе над Дамаском, истребители ВВС Израиля были замечены на юге Ливана — неподалеку от сирийской столицы.

 
 
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В небе над западным пригородом Дамаска уничтожено несколько целей, были задействованы средства ПВО.
 
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