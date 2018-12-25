Сирийская ПВО сбила неизвестные цели в небе над Дамском

В небе над Дамаском прогремело несколько взрывов, очевидцы сообщают о разрывах ракет. Сирийское государственное новостное агентство сообщило об уничтожении нескольких воздушных целей силами ПВО.



Фото: Desert Hawk / Twitter

В небе над западным пригородом Дамаска уничтожено несколько целей, были задействованы средства ПВО. Об этом сообщает агентство SANA.

Видео, на котором виден запуск ракет, опубликовано очевидцами в Twitter.

Израильский 10-й канал сообщает , что незадолго до отражения атаки в небе над Дамаском, истребители ВВС Израиля были замечены на юге Ливана — неподалеку от сирийской столицы.