Сирийская ПВО сбила неизвестные цели в небе над Дамском

В небе над западным пригородом Дамаска уничтожено несколько целей, были задействованы средства ПВО. Об этом сообщает агентство SANA.

Видео, на котором виден запуск ракет, опубликовано очевидцами в Twitter.