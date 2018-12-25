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Сирийская ПВО сбила неизвестные цели в небе над Дамском
25.12.2018 23:57 — Новости Мира | Tut.by
В небе над Дамаском прогремело несколько взрывов, очевидцы сообщают о разрывах ракет. Сирийское государственное новостное агентство сообщило об уничтожении нескольких воздушных целей силами ПВО.
В небе над западным пригородом Дамаска уничтожено несколько целей, были задействованы средства ПВО. Об этом
Видео, на котором виден запуск ракет, опубликовано очевидцами в Twitter.
Израильский 10-й канал
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В небе над западным пригородом Дамаска уничтожено несколько целей, были задействованы средства ПВО.
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