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Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии
25.12.2018 23:45 — Новости Мира | Tut.by
Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщает
В конце ноября после расшифровки самописцев стали известны подробности авиакатастрофы. Она фактически началась с момента взлета, когда выяснилось, что датчики неисправны. Пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном с первых минут полета. Им удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз. При этом лайнер испытывал проблемы с датчиком скорости как минимум в последние четыре полета.
Авиакатастрофа
Самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года. Катастрофа в Яванском море стала первой для этой модели. Производитель решил обновить программное обеспечение у всех Boeing 737 Max.
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ледствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать...
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