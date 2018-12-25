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Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии

25.12.2018 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщает The Washington Post.

В конце ноября после расшифровки самописцев стали известны подробности авиакатастрофы. Она фактически началась с момента взлета, когда выяснилось, что датчики неисправны. Пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном с первых минут полета. Им удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз. При этом лайнер испытывал проблемы с датчиком скорости как минимум в последние четыре полета.

Авиакатастрофа произошла 29 октября в Яванском море, спустя 13 минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту 189 человек. Спасателям удалось найти оба двигателя, фюзеляж и бортовой самописец лайнера.

Самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года. Катастрофа в Яванском море стала первой для этой модели. Производитель решил обновить программное обеспечение у всех Boeing 737 Max.

 
 
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ледствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать...
 
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