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Трамп: правительство США не начнет работу, пока демократы не дадут денег на стену

25.12.2018 22:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что федеральное правительство США не возобновит работу, пока демократы в Конгрессе не проголосуют за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп заявил журналистам после видеоконференции, во время которой он обратился к американским военным, расквартированным за рубежом, сообщило агентство Reuters.


Фото: Reuters

«Я не могу вам сказать, когда правительство возобновит работу», — сказал Трамп. «Я могу сказать вам, что оно не возобновит работу до тех пор, пока у нас не будет стены, забора, как бы там они [демократы] его не называли, — добавил президент США. — Я буду называть это так, как они хотят, но это будет одно и то же. Это барьер от людей, которые проникают в страну, и от наркотиков».

«Если у нас не будет этого [стены], то не возобновим работу», — добавил Трамп.

Законодатели США до сих пор не сумели принять бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря (08.00 субботы по минскому времени), однако в пятницу обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы временно избежать закрытия федеральных ведомств. Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

20 декабря Палата представителей включила в свой вариант законопроекта о временном финансировании правительства расходы в размере $ 5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Однако демократы в Сенате предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование заграждений на границе в таком крупном объеме, в результате верхняя палата разошлась, так и не проголосовав.

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Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что федеральное правительство США не возобновит работу, пока демократы в Конгрессе не проголосуют за выделение...
 
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