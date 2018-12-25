На баррикадах с шампанским и фуа-гра. Как «желтые жилеты» встретили праздник на перекрестках

Во Франции сотни протестующих не сняли желтые жилеты и на Рождество. Несмотря на то, что на улицы каждые выходные выходят все меньше и меньше людей, активисты продолжают дежурить на перекрестках и в праздничные дни, пытаясь «дотянуть» до новых акций в январе. Об этом пишет французская пресса.



В прошлые выходные на улицы во Франции вышли более 35 тысяч человек. Фото: Reuters

Вместо традиционных елок и новогодних игрушек в рождественский сочельник вокруг «желтых жилетов» — дорожные знаки, машины и деревянные хижины. Несколько сотен активистов самого крупного протестного движения этого года решили встретить рождество не дома, а на кольцевых перекрестках и дорогах, движение по которым они блокировали последние полтора месяца. Как пишет французская пресса, проезжающие мимо автомобилисты дарили «желтым жилетам» праздничные торты, фуа-гра и даже шампанское.

«Они провели рождество на месте своей борьбы, — начинает свой репортаж региональная газета Courrier picard. — В праздничном меню: тосты с семгой, чипсы, курица, приготовленная в газовой духовке, и даже музыка с критикой Эмманюэля Макрона». 24 декабря «желтые жилеты» отмечают в кругу тех, с кем они участвовали в протестных акциях. Но если обычно митинги сопровождаются слезоточивым газом и горящей резиной, то в Рождество запахи традиционно праздничные, а на столе — домашняя выпечка и региональные деликатесы.

В небольшой коммуне Абвиль на севере Франции протестующие с радостью общаются с журналистами Radio France, хотя обычно появление прессы заканчивается перепалками и оскорблениями «авторов ложных новостей». В канун Рождества «желтые жилеты» охотно делятся угощениями и историями: как рассказывают активисты, почти все продукты им привезли автомобилисты, причем некоторые потратили на подарки сотни евро. «На прошлой неделе нам завезли дрова для костра, а эти пирожные привезли сегодня утром. Это национальная, всеобщая солидарность, и такого мы уже давно не видели», — делятся Аньес и Жоэль за рождественским столом.

Как пишет газета La Croix, для многих «желтых жилетов» Рождество пришло «неожиданно»: декабрьские выходные, за которые французы обычно украшают дома и покупают подарки, протестующие провели на улицах с плакатами. «У многих дома даже не стоят рождественские елки», — рассказывает 53-летняя Мари-Жан.

Некоторые активисты заходят в деревянную хижину «желтых жилетов» на несколько минут, другие — остаются тут на весь вечер. Бывший сотрудник строительной фирмы Дидье пришел на праздник с женой и двумя детьми: 20 декабря компанию, где он работал, закрыли из-за проблем с документацией. «У меня больше нет ни работы, ни зарплаты», — рассказывает он журналистам.

Вместе с другими активистами Дидье проведет ночь недалеко от перекрестка, чтобы не позволить жандармам снести импровизированные баррикады. За неделю до праздников глава МВД Кристоф Кастанер объявил, что полиция больше не допустит перекрытия дорог. Теперь правоохранительные органы заезжают к «желтым жилетам» 3−4 раза в день, но пока ограничиваются только беседами.

Активисты рассказывают, что не покидают перекрестки даже в Рождество с одной целью: «дотянуть» до начала января. По мнению «желтых жилетов», после Нового года массовые акции могут повториться. В рождественский сочельник за бокалом шампанского протестующие с уверенностью говорят, что будут добиваться своей главной цели — отставки президента Эмманюэля Макрона.