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Израиль атаковал военные объекты Сирии, проникнув на территорию Ливана

26.12.2018 06:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирийское государственное агентство SANA подтвердило, что воздушная атака над Дамаском проводилась израильскими ВВС. Часть ракет удалось перехватить, однако несколько сирийских солдат пострадали.

SANA, со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах пишет, что средства ПВО отреагировали на ракеты, запущенные израильскими самолетами с территории Ливана, большая часть из них была сбита. Информацию о том, что атака была проведена Израилем, подтверждает телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, израильским ВВС удалось уничтожить по меньшей мере три склада с «иранским оружием». SANA, в свою очередь, утверждает, что ракетами был уничтожен один склад, три солдата сирийской армии пострадали.

Видео: Syrianarabnewsagency / YouTube

Корреспондент «Аль-Арабии» сообщил, что ракетная атака была произведена из воздушного пространства Ливана, обломки сирийских ракет ПВО упали на землю в районе долины Бекаа на востоке Ливана. Ливанское национальное информационное агентство ранее 25 декабря сообщало со ссылкой на представителя армии, что израильские военные самолеты проводят полеты над территорией южного Ливана, в районе города Тир. Корреспонденты агенства передавали информацию о том, что самолеты израильских ВВС проводят полеты на предельно низкой высоте и запускают аэростаты. Цель запуска аэростатов не уточнялась.

Израильские власти пока не дали официальных комментариев в связи с сообщениями о причастности Тель-Авива к воздушной атаке на Дамаск. Тем не менее, вечером 25 декабря пресс-служба израильской армии в своем Twitter сообщила, что системы ПРО были приведены в действие в связи с зенитной ракетой, запущенной с территории Сирии.

 
 
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Информацию о том, что атака была проведена Израилем, подтверждает телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, израильским ВВС удалось уничтожить по меньшей мере...
 
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