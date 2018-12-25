Израиль атаковал военные объекты Сирии, проникнув на территорию Ливана

Сирийское государственное агентство SANA подтвердило, что воздушная атака над Дамаском проводилась израильскими ВВС. Часть ракет удалось перехватить, однако несколько сирийских солдат пострадали.

SANA, со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах пишет, что средства ПВО отреагировали на ракеты, запущенные израильскими самолетами с территории Ливана, большая часть из них была сбита. Информацию о том, что атака была проведена Израилем, подтверждает телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, израильским ВВС удалось уничтожить по меньшей мере три склада с «иранским оружием». SANA, в свою очередь, утверждает, что ракетами был уничтожен один склад, три солдата сирийской армии пострадали.

Корреспондент «Аль-Арабии» сообщил, что ракетная атака была произведена из воздушного пространства Ливана, обломки сирийских ракет ПВО упали на землю в районе долины Бекаа на востоке Ливана. Ливанское национальное информационное агентство ранее 25 декабря сообщало со ссылкой на представителя армии, что израильские военные самолеты проводят полеты над территорией южного Ливана, в районе города Тир. Корреспонденты агенства передавали информацию о том, что самолеты израильских ВВС проводят полеты на предельно низкой высоте и запускают аэростаты. Цель запуска аэростатов не уточнялась.

Израильские власти пока не дали официальных комментариев в связи с сообщениями о причастности Тель-Авива к воздушной атаке на Дамаск. Тем не менее, вечером 25 декабря пресс-служба израильской армии в своем Twitter сообщила , что системы ПРО были приведены в действие в связи с зенитной ракетой, запущенной с территории Сирии.