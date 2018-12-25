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В Ла-Манше перехватили пять лодок с 40 мигрантами

26.12.2018 06:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасатели и береговая охрана Британии в ночь на вторник перехватили в проливе Ла-Манш лодки с несколькими десятками нелегальных мигрантов. Среди пассажиров были дети.


Фото: twitter/premarmanche

Около четырех часов утра по Гринвичу в рождественскую ночь спасатели с помощью вертолета береговой охраны перехватили лодку с 12 мигрантами и ребенком в британских территориальных водах в районе побережья графства Кент.

Еще одна девочка была среди восьми пассажиров лодки, пришвартовавшейся в ночь на вторник в порту Фолкстон.

Как сообщили в британском министерстве внутренних дел, среди мигрантов были выходцы из Ирана, Ирака и Афганистана.

Позже, около шести утра, пограничный катер перехватил в Ла-Манше маленькую резиновую лодку с семью мужчинами и женщиной. Береговая охрана Франции распространила в «Твиттере» фото перехвата.

Еще одну лодку перехватили во французских водах и сопроводили до Британии, так как у нее перестал работать мотор. Таким образом, всего во вторник на пути в Британию перехватили 40 человек.

Все взрослые мигранты прошли медицинское освидетельствование и были направлены в миграционную службу. Детей передали соцработникам.

Организованная преступность

«Все указывает на то, что за попытками нелегальной миграции на маленьких лодках через Ла-Манш стоят организованные преступные группы», — заявил представитель британского МВД.

«Мы тесно работаем с французскими правоохранителями и другими партнерами, чтобы нейтрализовать эти банды, подвергающие опасности жизни людей», — добавили в Хоум-офисе.

В службе береговой охраны подчеркнули, что основная цель их операций — предотвратить опасность для жизни мигрантов.

«Нас заботит исключительно сохранение жизней — мы спасаем тех, кто попал в сложную ситуацию, сопровождаем их до берега и передаем либо коллегам из других экстренных служб, либо властям», — говорится в заявлении службы.

Мигранты пытаются попасть в Британию на лодках уже несколько месяцев — лодки с мигрантами, многие из которых утверждают, что приехали из Ирана, перехватывали в январе и декабре. Би-би-си удалось узнать, что с 3 ноября морским путем в Британию прибыл как минимум 101 гражданин Ирана, в том числе четыре ребенка.

В минувшую субботу французская береговая охрана перехватила лодку с 14 взрослыми мигрантами и двумя детьми, которые направлялись в Британию.

Некоторые эксперты связывают наплыв мигрантов из Ирана с отменой безвизового режима между этой страной и Сербией. За время действия этого режима путь в Европу через Белград стал для иранских беженцев основным.

 
 
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Все указывает на то, что за попытками нелегальной миграции на маленьких лодках через Ла-Манш стоят организованные преступные группы", - заявил представитель...
 
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