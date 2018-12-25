Генпрокурор Украины рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России

Конфликт в Керченском проливе является свидетельством попыток России начать новый этап оккупации территории Украины, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.





Журналист издания обратился к чиновнику с вопросом о том, насколько необходимым было введение военного положения в Украине после инцидента в Керченском проливе. «Это был не не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и о блокаде города Мариуполя», — заявил Луценко.

По мнению генпрокурора Украины, помощь Киеву в сложившейся ситуации должен оказать Запад. Наилучшим ответом на действия Москвы он назвал формирование международных конвоев для сопровождения судов в Керченском проливе. Также «хорошей формой солидарности» Луценко назвал запрет на вхождение российских судов в порты европейских стран.

«Речь идет не только об Украине. Когда у нас отняли Крым, это был конфликт между двумя государствами. Это затронуло только нас. Но оккупация Азовского моря затрагивает все государства, которые имеют военно-морской флот, а следовательно, и Германию. Если мы допустим это, Россия продолжит. Следующией ее целью назначения может стать Черное море», — объяснил необходимость международной поддержки украинский чиновник.

Вероятность того, что введение военного положения может оказать влияние на проведение выборов в Украине луценко опроверг. «И как гражданин, и как генеральный прокурор, я четко заявляю, что выборы священны для украинской политики. Они не могут быть отменены в любом случае. Иначе принципиальная разница между Украиной и Россией будет стерта», — сказал Луценко.

Идея о необходимости сопровождения украинских судов в Азовском море для защиты от России не в первый раз высказывается в Киеве. Еще в августе замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предположил, что ответственность за формирование конвоев может взять на себя Совбез ООН или НАТО. На тот момент необходимость сопровождения украинских судов объяснялась рядом инцидентов с задержаниями украинских рыболовецких судов на Азовском море после ареста российского судна «Норд» властями Украины.

Вновь идея о необходимости организации военных конвоев в акватории Азовского моря была поднята после инцидента с задержанием украинских военных катеров в Керченском проливе 25 ноября.

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в конце декабря предложил проверить реакцию России на прохождение через Керченский пролив корабля ВМС Великобритании. Американские сенаторы, в свою очередь, подготовили проект резолюции, в которой предлагалось силами США и стран НАТО организовать в Азовском море международную операцию по обеспечению свободы мореплавания.