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Цена барреля Brent на бирже в Лондоне упала ниже 50 долларов

26.12.2018 12:21 — Новости Мира | Tut.by  
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На торгах на лондонской бирже ICE, открывшейся после рождественских праздников, цена барреля нефти марки Brent с поставкой в феврале упала ниже $ 50. Об этом свидетельствуют данные торгов согласно информации ресурса investing.com. Стоимость барреля опускалась до $ 49,93, открывшись на уровне $ 50,84. По данным на 11.20 мск, она составляет $ 50,61.

В понедельник, 24 декабря, баррель Brent на бирже ICE торговался ниже $ 51. В последний раз такая цена была зафиксирована в августе 2017 года, когда он стоил $ 50,56. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $ 42,97 за баррель.

Причиной падения котировок стал «шатдаун» американского правительства, возникший из-за того, что власти не смогли принять временный бюджет, а также решение ФРС повысить ключевую ставку до максимальных за десятилетие показателей — 2,25−2,5%.

Фондовые рынки США отреагировали падением на эти события. По итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones снизился почти на 7%, S&P - на 7,1%, NASDAQ — на 8,4%. Таким образом, нынешний сочельник стал худшим в истории американского фондового рынка, сообщал телеканал Fox.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин в беседе с РБК пояснил, что таким образом российский фондовый рынок отреагировал на финансовые потери США на своих рынках. «Недавняя сделка ОПЕК+ поддержит цены, сейчас рынок еще игнорирует запланированные к сокращению объемы», — указывал эксперт. В рамках сделки, принятой 7 декабря, страны ОПЕК+ договорились уменьшить объем суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей.

 
 
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В последний раз такая цена была зафиксирована в августе 2017 года, когда он стоил $ 50,56. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $ 42,97 за...
 
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