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Минобороны РФ рассказало об атаке Израиля на Сирию в момент посадки пассажирских лайнеров
26.12.2018 19:25 — Новости Мира | Tut.by
Израиль нанес во вторник
По его словам, вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии и «создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам». «Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)», — сказал Конашенков.
Генерал добавил, что «для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим».
В ведомстве уточнили, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны. В результате атаки три сирийских военнослужащих получили ранения.
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В российском военном ведомстве сообщили, что самолеты готовились приземлиться в аэропортах Дамаска и Бейрута.
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