Минобороны РФ рассказало об атаке Израиля на Сирию в момент посадки пассажирских лайнеров

Израиль нанес во вторник ракетный удар по южным и западным окрестностям сирийской столицы из воздушного пространства соседнего Ливана, когда в Бейруте и Дамаске садились пассажирские самолеты. Была создана прямая угроза двум нероссийским авиалайнерам, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии и «создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам». «Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)», — сказал Конашенков.

Генерал добавил, что «для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим».

В ведомстве уточнили, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны. В результате атаки три сирийских военнослужащих получили ранения.