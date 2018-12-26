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Украина продлила запрет на въезд мужчин из России

26.12.2018 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Украины продлили запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, который был введен после начала военного положения в стране. Сегодня президент Петр Порошенко прекратил действие военного положения.


Фото: dpsu.gov.ua

Совет национальной безопасности продлил ограничения на въезд в Украину мужчин — граждан России, сообщает УНИАН. По данным украинских властей, с начала действия военного положения (28 ноября) в Украину не пустили 1616 граждан РФ.

Военное положение в Украине было введено 28 ноября сроком на 30 дней. Решение было принято после инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. После этого 30 ноября Украина усилила контроль в пограничных пунктах пропуска и ввела ограничения на въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко объяснил такие меры тем, «чтобы РФ не формировала в Украине отряды „частных“ армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

26 декабря Порошенко заявил о прекращении действия в стране военного положения.

 
 
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Власти Украины продлили запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, который был введен после начала военного положения в...
 
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