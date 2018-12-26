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Украина продлила запрет на въезд мужчин из России
26.12.2018 23:45 — Новости Мира | Tut.by
Власти Украины продлили запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, который был введен после начала военного положения в стране. Сегодня президент Петр Порошенко прекратил действие военного положения.
Совет национальной безопасности продлил ограничения на въезд в Украину мужчин — граждан России, сообщает
Военное положение в Украине
26 декабря Порошенко заявил о
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Власти Украины продлили запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, который был введен после начала военного положения в...
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