«США могут использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии». Трамп с женой прибыл в Ирак

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей нанес необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter .



Фото: twitter.com/PressSec

«Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество (25 декабря. — Прим. ТАСС), чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества», — написала она.

Дональд Трамп заявил во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из этой ближневосточной страны. Его слова передают американские новостные телекомпании.

«На самом деле мы могли бы использовать это (базу, куда прибыл Трамп. — Прим. ТАСС) в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии… Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло», — подчеркнул глава государства.

Трамп впервые на посту президента США посетил зону боевых действий. Ранее он неоднократно высказывал намерение отправиться в одну из горячих точек мира, не указывая при этом, о какой стране идет речь.