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Совет нацбезопасности Украины утвердил новые санкции против России

26.12.2018 22:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил решение о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц России. Эти ограничения связаны с инцидентом в Керченском проливе.

Санкции коснутся «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Также ограничения будут введены против организаторов «так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», говорится в решении СНБО.

Санкции будут действовать и против военных, судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных «к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины», заявили в совете. Речь идет об инциденте в Керченском проливе 25 ноября.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что в СНБО внесен проект документа о расширении санкций против России. Глава государства уточнил, что санкции будут действовать в том числе против депутатов Госдумы от ЛДПР и «Единой России» — за политическую поддержку происходящего.

За день до этого, 25 декабря, Россия расширила санкции против Украины. В санкционный список были добавлены более 250 физических лиц (депутаты, чиновники и бизнесмены) и семь компаний, в том числе оборонные комплексы. Появление новых лиц в списке Москва объяснила антироссийской риторикой с их стороны.​

СНБО также рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с Россией и вести усиленный контроль за россиянами, въезжающими на территорию страны. В среду Порошенко заявил о прекращении военного положения в десяти областях страны. По данным погранслужбы, за месяц режима военного положения в Украину не пустили более 1,6 тыс. граждан России.

 
 
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Эти ограничения связаны с инцидентом в Керченском проливе и коснутся как физических, так и юридических лиц.
 
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