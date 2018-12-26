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Совет нацбезопасности Украины утвердил новые санкции против России
26.12.2018 22:40 — Новости Мира | Tut.by
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины
Санкции коснутся «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Также ограничения будут введены против организаторов «так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», говорится в решении СНБО.
Санкции будут действовать и против военных, судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных «к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины», заявили в совете. Речь идет об инциденте в Керченском проливе 25 ноября.
Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что в СНБО внесен проект документа о расширении санкций против России. Глава государства уточнил, что санкции будут действовать в том числе против депутатов Госдумы от ЛДПР и «Единой России» — за политическую поддержку происходящего.
За день до этого, 25 декабря, Россия
СНБО также рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с Россией и вести усиленный контроль за россиянами, въезжающими на территорию страны. В среду Порошенко заявил о
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Эти ограничения связаны с инцидентом в Керченском проливе и коснутся как физических, так и юридических лиц.
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