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Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом

27.12.2018 06:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время визита в Ирак, что Соединенные Штаты не могут оставаться мировым жандармом.


Фото: Reuters

«США больше не могут оставаться мировым жандармом», — приводит его слова телеканал NBC.

«Несправедливо, когда вся ноша лежит на нас, на Соединенных Штатах, — заявил глава Белого дома. — Мы рассредоточены по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо».

Президент вместе с первой леди в среду посетил с необъявленным визитом расположенную к западу от Багдада военно-воздушную базу Айн аль-Асад и около 20 минут разговаривал с американскими военнослужащими. Трамп также встретился с послом США в Ираке и командным составом.


Фото: Reuters

На обратном пути президент США посетил авиабазу Рамштайн в Германии, сообщило агентство Associated Press.

Американский лидер и первая леди поприветствовали американских военнослужащих.

Авиабаза Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом ВВС США на территории Германии и за пределами США. Там находится штаб-квартира Европейского командования ВВС США. Расположена к востоку от одноименного города Рамштайн на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

19 декабря Трамп объявил о решении начать выводить войска Соединенных Штатов из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой «Исламское государство» на территории этой ближневосточной страны одержана и это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, перемещение из Сирии войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.

 
 
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«Несправедливо, когда вся ноша лежит на нас, на Соединенных Штатах, - заявил глава Белого дома. - Мы рассредоточены по всему миру. Мы находимся в странах, о которых...
 
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