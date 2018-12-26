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В Амурской области России гепатитом С заболели 26 детей. Подозревают, что их заразили в больнице

27.12.2018 06:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за возможного заражения детей гепатитом C в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске.

«Следователям предстоит выяснить, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С», — заявили «Интерфаксу» в областном управлении СК. Дело было возбуждено по результатам проверки Роспотребнадзора.

Как пишет сайт «Амур.инфо», о возможном заражении детей гепатитом C сообщил депутат Сергей Труш на сессии заксобрания 21 декабря. Труш заявил РИА Новости, что ему известно о 26 случаях заражения детей, проходивших лечение в гематологическом отделении больницы. По его словам, речь идет о детях, родившихся в 2003—2017 годах; у всех них, по данным депутата, есть онкологические заболевания.

«Некоторые проходили переливание крови, у других брали кровь на анализ», — сказал депутат.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что сотрудники больницы многократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«На сегодняшний день основная версия — то, что допущена халатность медицинским персоналом больницы. Все передано в Следственный комитет. Следственный комитет, я думаю, в достаточно короткое время сумеет определить степень вины тех или иных сотрудников», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Орлов также заявил, что услышал о ситуации летом. «По предварительным оценкам, началось все с начала этого года по май <…> Ситуация у нас давно на контроле, как только поступили первые сигналы», — сказал он «Интерфаксу».

Гепатит C передается прежде всего через кровь. Проверка донорской крови на антитела резко снижает риск заражения путем переливания, однако иногда анализ может не выявить вирус. Часто источник заражения гепатитом C установить не удается.

В последние годы российские врачи и медицинские СМИ говорятоб увеличении уголовных дел против медицинских работников и называют это организованной кампанией. В СК существование такой кампании отрицают; при этом ведомство предлагало ввести в УК отдельные статьи для врачей. Осенью 2018 года в СК были учреждены отделы для расследования преступлений в сфере медицины.

 
 
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Речь идет о детях, родившихся в 2003-2017 годах, у всех них есть онкологические заболевания. «Некоторые проходили переливание крови, у других брали кровь на анализ», -...
 
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