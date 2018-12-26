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В Амурской области России гепатитом С заболели 26 детей. Подозревают, что их заразили в больнице
27.12.2018 06:27 — Новости Мира | Tut.by
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за возможного заражения детей гепатитом C в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске.
«Следователям предстоит выяснить, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С», —
Как
«Некоторые проходили переливание крови, у других брали кровь на анализ», — сказал депутат.
Проверка Роспотребнадзора выявила, что сотрудники больницы многократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров,
«На сегодняшний день основная версия — то, что допущена халатность медицинским персоналом больницы. Все передано в Следственный комитет. Следственный комитет, я думаю, в достаточно короткое время сумеет определить степень вины тех или иных сотрудников», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Орлов также заявил, что услышал о ситуации летом. «По предварительным оценкам, началось все с начала этого года по май <…> Ситуация у нас давно на контроле, как только поступили первые сигналы», — сказал он
Гепатит C передается прежде всего через кровь. Проверка донорской крови на антитела
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Речь идет о детях, родившихся в 2003-2017 годах, у всех них есть онкологические заболевания. «Некоторые проходили переливание крови, у других брали кровь на анализ», -...
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