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В Киеве заявили об освобождении всей «серой» зоны на Донбассе

27.12.2018 07:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Украинские вооруженные силы освободили практически всю «серую» зону в Донбассе, а если вести отсчет от положения на май 2014 года, то Киеву удалось вернуть под контроль две трети территории Донбасса. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.


Фото: Reuters

«От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая „серая“ зона сейчас освобождена и взята под контроль», — сказал Бирюков.

В среду, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в стране. «Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине», — пояснил Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что военное положение не будут продлевать, если не будет никаких угроз.

За месяц до этого власти Украины ввели в десяти областях страны военное положение после того, как российские пограничники задержали в районе Керченского пролива два украинских катера и буксир, а также всю команду из 24 моряков. Им предъвили обвинение в незаконном пересечении границы России. Суд в Крыму арестовал всех на два месяца, моряки находятся в СИЗО Москвы.

 
 
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«От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая "серая" зона сейчас освобождена и...
 
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