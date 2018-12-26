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У Калоева, который потерял в авиакатастрофе семью и отсидел за убийство диспетчера, родилась двойня

27.12.2018 08:12 — Новости Мира | Tut.by  
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У 62-летнего Виталия Калоева, который в 2002 году потерял в авиакатастрофе жену и двоих детей, а потом отсидел срок за убийство диспетчера, родилась двойня, сообщает телеграм-канал Mash.

1 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись пассажирский Ту-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757» авиакомпании DHL. Этим рейсом летели жена и двое детей Калоева. Тогда погиб 71 человек.


Виталий Калоев у могилы жены и детей. Фото: Reuters

В 2004 году Виталий Калоев пришел домой к диспетчеру Питеру Нильсену в Швейцарии. Именно этот диспетчер был на посту в день трагедии. Калоев показал Нильсену фотографии своих родных, а тот велел ему покинуть дом. Как позже рассказывал Калоев, Нильсен выбил фотографии из его руки, а дальше Виталий уже мало что помнил. Он убил диспетчера, нанеся ему 12 ножевых ранений.

На следующий день Калоева задержали. Суд приговорил его к 8 годам заключения, но отбыл он только два: за хорошее поведение его освободили досрочно.

После освобождения в 2008 году Калоев вернулся в Южную Осетию, где стал заместителем министра архитектуры и строительства. Встретил новую любовь.

История Калоева известна в мире, о ней снято два фильма.

Спустя 16 лет после трагедии у Виталия родилась двойня.


Виталий Калоев отмечает рождение детей в кругу семьи и друзей. Фото: teletype.in/@breakingmash

«И вес хороший, и рост хороший, даже лучше, чем надо. Пока детей не назвали, успеем, время еще есть. Сейчас празднуем, заканчивать не планируем», — передает его слова о детях Mash.

 
 
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У 62-летнего Виктора Калоева, который в 2002 году потерял в авиакатастрофе жену и двоих детей, а потом отсидел срок за убийство диспетчера, родилась двойня.
 
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