Порошенко получил дивиденды от Roshen впервые за три года. Обещает отдать на благотворительность

Петр Порошенко получил дивиденды от работы кондитерской фабрики компании Roshen в размере свыше 556,7 млн грн ($ 20,3 млн), следует из декларации президента Украины, опубликованной в Единой государственном реестре деклараций.



Фото: пресс-служба президента Украины

В документе указывается, что средства поступили от швейцарского трастового фонда Rothschild Trust (Schweiz). Фабрика Roshen, бенефициаром которой является Порошенко, была передана этому фонду в доверительную собственность после его избрания президентом.

Трастовый управляющий принял решение перечислить дивиденды Порошенко впервые за три года, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в а​дминистрации президента Украины.

«Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen, — подчеркивается в сообщении. — В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн грн (около $ 2,1 млн. — РБК) налогов, из них военный сбор составит около 8 млн грн (около $ 292 тыс. — РБК)», — цитирует ответ пресс-службы агентство. ​ ​

Полученные дивиденды Порошенко планирует направить «на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка», указывает пресс-служба президента. ​Кроме того, часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будет направлена на благотворительность.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование, основанное на документах панамской компании Mossack Fonseca. В материалах говорилось, что Порошенко связан с компанией Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. По данным журналистов, компания стала холдингом для украинских и кипрских структур корпорации Roshen, и появилась она уже после его избрания президентом Украины.

Порошенко объяснил, что создание компании в офшорах было необходимо как раз для передачи его активов в «слепой траст», что было требованием Rothschild Trust.

Управляющий директор Rothschild в СНГ Джованни Сальветти также рассказывал, что банковский дом предлагал основным мировым игрокам купить компанию Roshen, однако те посчитали подобную сделку рискованной.