Украина получила почти 350 млн евро кредита под гарантию Всемирного банка

В украинский бюджет зачислили 349,3 миллиона евро кредита Deutsche Bank, полученного под гарантию Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины на странице в Facebook.

Как сообщается, Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года.

«Для получения этого кредита использовали предоставленные Всемирным банком гарантии на сумму 375 миллионов долларов. Общая сумма кредитных гарантий, предоставленных Украине, составляет 750 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019—2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.