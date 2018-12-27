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ФСБ России сообщила о построенном заграждении на границе Крыма с Украиной

28.12.2018 06:00 — Новости Мира | Tut.by  
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На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ. Там заявили, что разработка проекта началась еще в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию.


Фото: Reuters

По словам собеседника агентства, инженерные сооружения на расстоянии более 60 километров состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

В ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства», а также с целью пресечения контрабанды.

В 2017 году агентство ТАСС указывало, что обустройство заграждения обошлось более чем в 200 млн руб. Речь шла в том числе о строительстве забора высотой более двух метров в Красноперекопском районе Крыма.

Изначально сообщалось, что заграждения будут построены к лету 2018 года.

 
 
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В ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного...
 
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