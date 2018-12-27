|
Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря
28.12.2018 06:46 — Новости Мира | Tut.by
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале кампании по выборам главы государства 31 декабря этого года. Соответствующее постановление принято
Кампания продлится 90 дней — до 31 марта 2019 года, когда должно состояться голосование.
Агитацию разрешили до 29 марта
Официальное выдвижение кандидатов и прием документов разрешены по 3 февраля включительно. До 8 февраля должен быть завершен процесс регистрации, после чего ЦИК обнародует окончательный список претендентов на пост президента.
Агитацию можно будет проводить спустя сутки после регистрации и до 29 марта 2019 года.
Итоги выборов планируется подвести к 10 апреля — однако лишь в том случае, если речь будет идти об одном туре.
Что произойдет в случае второго тура?
Если же ни один из кандидатов не наберет 31 марта более 50 процентов голосов, то на 21 апреля назначат второй тур.
В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.
В среду, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если же ни один из кандидатов не наберет 31 марта более 50 процентов голосов, то на 21 апреля назначат второй тур.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)